За добу ЗСУ відбили 5 атак на Донбасі

Українські бійці продовжують оборонні бої на різних напрямках: східному, південно-східному та північно-східному. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Армія стримує просування супротивника за напрямками населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя. Продовжується проведення оборонних операцій на Волинському та Сіверському напрямах.

У районі Києві ЗСУ стримують супротивника, який намагається прорвати оборону із північного заходу та сходу.

На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об'єднаних сил за добу відбило п'ять атак ворога. Воно знищило два танки, бойову машину піхоти та один автомобіль військ РФ, завдала втрат в живій силі.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають спроби наступу у районі населеного пункту Верхньоторецьке.

На півдні українська армія готується до оборони Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва.

За неділю, 27 березня, ЗСУ знищили 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети.

Нагадаємо, Мінфін України Мінфін виділить ще 6 млрд гривень на потреби тероборони для задоволення продовольчих потреб та евакуації населення з небезпечних територій за рахунок коштів освітньої субвенції.

В ході інтерв'ю російським журналістам президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна з РФ обмінювалися списками полонених та загиблих військовослужбовців та готова до обміну всіх на всіх.