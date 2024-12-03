Украинцы получили почти 14 млрд грн кредитов по программе "єОселя" с начала года

С начала 2024 года украинцы оформили 8 161 кредит на сумму 13,9 млрд грн в рамках программы доступной ипотеки "єОселя" для приобретения жилья. В частности, 1922 семьи получили кредиты на жилье непосредственно от застройщиков, что составляет 23,6% от общего количества кредитов за этот период. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

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Условия программы

Все украинцы, требующие улучшения жилищных условий, могут получить кредит на выгодных условиях

Льготной ставкой в 3% могут воспользоваться военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей.

Другие категории граждан без жилья, в том числе и участники боевых действий, ветераны, ВПЛ могут взять ипотеку со ставкой в 7%.

Сколько кредитов выдано

За все время действия программы уже 14 486 семей получили кредиты на жилье на сумму более 23,4 млрд грн .

За период с 25 ноября по 1 декабря, было выдано 129 кредитов на 222 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили :

· 49 военнослужащих и силовиков ;

· 11 педагогов ;

· 9 медики в;

· 1 ученый .

Кредиты под 7% получили:

· 49 украинцев без собственного жилья ;

· 6 ВПО ;

· 4 ветерана .

В каких регионах и на какое жилье оформляли кредиты?

Больше кредитов выдано в городе Киеве — 35, Киевской области — 31, Ивано-Франковской области — 13 и Львовской области — 9.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 74 украинца, из них на стадии строительства — 28 объектов, а также 55 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Справка: Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", направленной на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства. Программа началась в октябре 2022 года.

Программа действует в 404 населенных пунктах, в частности, 19.5% выданных кредитов – в Киеве, 33% – в областных центрах, остальные – в других городах и селах.

Банками-партнерами "єОсели" являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и Bisbank.

Напомним, украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку по программе "єОселя" по еще более выгодным условиям. Для них первый взнос уменьшили до 10% вместо 20%, как это было раньше.