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Украинцы получили почти 14 млрд грн кредитов по программе "єОселя" с начала года
С начала 2024 года украинцы оформили 8 161 кредит на сумму 13,9 млрд грн в рамках программы доступной ипотеки "єОселя" для приобретения жилья. В частности, 1922 семьи получили кредиты на жилье непосредственно от застройщиков, что составляет 23,6% от общего количества кредитов за этот период. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.
Условия программы
Все украинцы, требующие улучшения жилищных условий, могут получить кредит на выгодных условиях
Льготной ставкой в 3% могут воспользоваться военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей.
Другие категории граждан без жилья, в том числе и участники боевых действий, ветераны, ВПЛ могут взять ипотеку со ставкой в 7%.
Сколько кредитов выдано
За все время действия программы уже 14 486 семей получили кредиты на жилье на сумму более 23,4 млрд грн .
За период с 25 ноября по 1 декабря, было выдано 129 кредитов на 222 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили :
· 49 военнослужащих и силовиков ;
· 11 педагогов ;
· 9 медики в;
· 1 ученый .
Кредиты под 7% получили:
· 49 украинцев без собственного жилья ;
· 6 ВПО ;
· 4 ветерана .
В каких регионах и на какое жилье оформляли кредиты?
Больше кредитов выдано в городе Киеве — 35, Киевской области — 31, Ивано-Франковской области — 13 и Львовской области — 9.
По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 74 украинца, из них на стадии строительства — 28 объектов, а также 55 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.
Справка: Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", направленной на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства. Программа началась в октябре 2022 года.
Программа действует в 404 населенных пунктах, в частности, 19.5% выданных кредитов – в Киеве, 33% – в областных центрах, остальные – в других городах и селах.
Банками-партнерами "єОсели" являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и Bisbank.
Напомним, украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку по программе "єОселя" по еще более выгодным условиям. Для них первый взнос уменьшили до 10% вместо 20%, как это было раньше.