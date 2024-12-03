Українці отримали майже 14 млрд грн кредитів за програмою "єОселя" з початку року

З початку 2024 року українці оформили 8161 кредит на суму 13,9 млрд грн в рамках програми доступної іпотеки “єОселя” для придбання житла. Зокрема, 1922 родини отримали кредити на житло безпосередньо від забудовників, що складає 23,6% від загальної кількості кредитів за цей період. Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

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Умови програми

Всі українці, які потребують покращення житлових умов, можуть отримати кредит на вигідних умовах.

Пільговою ставкою у 3% можуть скористатися військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей.

Інші категорії громадян без житла, зокрема, й учасники бойових дій, ветерани, ВПО можуть взяти іпотеку зі ставкою у 7%.

Скільки кредитів видано

За весь час дії програми вже 14 486 родин отримали кредити на житло на суму понад 23,4 млрд грн.

За період з 25 листопада по 1 грудня було видано 129 кредитів на 222 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

· 49 військовослужбовців та силовиків;

· 11 педагогів;

· 9 медиків;

· 1 науковець.

Кредити під 7% отримали:

· 49 українців без власного житла;

· 6 ВПО;

· 4 ветерани.

У яких регіонах та на яке житло оформлювали кредити

Найбільше кредитів видано у місті Києві — 35, Київській області — 31, Івано-Франківській області — 13 та Львівській області — 9.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 74 українці, з них на стадії будівництва — 28 об’єктів, також 55 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідка: Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року.

Програма діє в 404 населених пунктах, зокрема, 19.5% виданих кредитів — у Києві, 33% — в обласних центрах, решта — в інших містах і селах.

Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбанк і Bisbank.

Нагадаємо, українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку за програмою "єОселя" за ще більш вигідними умовами. Для них перший внесок зменшили до 10% замість 20% як це було раніше.