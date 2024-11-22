"єОселя": в Україні видали перший кредит для молоді за новими умовами

Ощадбанк видав перший в Україні кредит за державною програмою доступного іпотечного кредитування “єОселя” для молоді з удвічі зниженим першим внеском, що становить 10% замість 20%. Кредит отримав 23-річний підприємець, який придбав однокімнатну квартиру у Чернігові.

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Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що частка молоді серед учасників програми доступної іпотеки "єОселя" становила лише 9%. Щоб зробити програму доступною для молоді, уряд знизив початковий внесок за житло з 20 % до 10 %. Таким чином молодь віком до 26 років може скористатися програмою та отримати кредит на житло на пільгових умовах.

Як повідомили в Ощадбанку, позичальник – 23-річний хлопець Ігор, який має власну справу та надає послуги з програмування українським та іноземним компаніям. Він придбав однокімнатну квартиру в новому ЖК «Лісовий» в Чернігові.

До того позичальник проживав з батьками та завжди мріяв про власне житло. Мрія перетворилась на реальність завдяки оновленим умовам "єОселі" для молоді, адже завдяки цьому у Ігоря вистачило коштів на перший внесок.

Щоб збільшити пропозицію житлових об’єктів, в яких можна придбати нерухомість на умовах "єОселі", Ощадбанк активно розширює географію акредитованих новобудов. Нині в банку акредитовано 23 забудовники, 28 житлових комплексів та 53 новобудови для участі в програмі доступної іпотеки єОселя. Клієнти Ощаду можуть придбати житло в будинках, що зводяться, в Києві та області, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Ковелі, Луцьку, Львові та області, Сумах, Тернополі, Хмельницькому та Чернігові.

Зауважимо, за два роки роботи в умовах повномасштабної війни програма "єОселя" вже дала більший результат, ніж ринок іпотеки показав у 2021 році.

На сьогодні "єОселею" скористалося понад 14 тисяч родин, а сума виданих кредитів вже наближається до цифри у 23 мільярди гривень. Завдяки цій програмі дах над головою отримали більш ніж 8,5 тисяч дітей, а всього ж було прокредитовано 848 тисяч квадратних метрів.

Загалом у програмі вже акредитовано 89 забудовників та 10 банків-партнерів.

Як оформити іпотеку?

У Мінекономіки нагадали, що оформити доступну іпотеку за програмою "єОселя" можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно:

у застосунку "Дія" перейти у розділ "Сервіси" та обрати "єОселя";

заповнити заяву та обрати уповноважений банк;

підписати необхідні документи за допомогою "Дія.Підпису";

після отримання в застосунку відповіді від уповноваженого банку можна розпочинати оформлення іпотеки.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти і одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло".