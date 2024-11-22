"єОселя": в Украине выдали первый кредит для молодежи по новым условиям

Ощадбанк выдал первый в Украине кредит по государственной программе доступного ипотечного кредитования "єОселя" для молодежи с вдвое сниженным первым взносом. Кредит получил 23-летний предприниматель, купивший однокомнатную квартиру в Чернигове.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что доля молодежи среди участников программы доступной ипотеки "єОселя" составляла лишь 9%. Чтобы сделать программу доступной для молодежи, правительство снизило первоначальный взнос за жилье с 20% до 10%.

Как сообщили в Ощадбанке, заемщик – 23-летний парень Игорь, который имеет собственное дело и предоставляет услуги по программированию украинским и иностранным компаниям. Он приобрел однокомнатную квартиру в новом ЖК «Лесной» в Чернигове.

До этого заемщик проживал с родителями и всегда мечтал о собственном жилье. Мечта превратилась в реальность благодаря обновленным условиям "єОселя" для молодежи, ведь благодаря этому у Игоря хватило средств на первый взнос.

Чтобы увеличить предложение жилых объектов, в которых можно приобрести недвижимость на условиях "єОселя", Ощадбанк активно расширяет географию аккредитованных новостроек. В настоящее время в банке аккредитовано 23 застройщика, 28 жилых комплексов и 53 новостройки для участия в программе доступной ипотеки "єОселя". Клиенты Ощада могут приобрести жилье в возводимых домах в Киеве и области, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Ковеле, Луцке, Львове и области, Сумах, Тернополе, Хмельницком и Чернигове.

Заметим, за два года работы в условиях полномасштабной войны программа "єОселя" уже дала больший результат, чем рынок ипотеки показал в 2021 году.

На сегодня "єОселя" воспользовалось более 14 тысяч семей, а сумма выданных кредитов уже приближается к цифре в 23 миллиарда гривен. Благодаря этой программе крышу над головой получили более 8,5 тысячи детей, а всего же было прокредитовано 848 тысяч квадратных метров.

Всего в программе уже аккредитовано 89 застройщиков и 10 банков-партнеров.

Как оформить ипотеку?

В Минэкономики напомнили, что оформить доступную ипотеку по программе "єОселя" можно через приложение "Дія". Для этого нужно:

в приложении "Дія" перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "єОселя";

заполнить заявление и избрать уполномоченный банк;

подписать необходимые документы с помощью "Дія.Подписи";

После получения в приложении ответа от уполномоченного банка можно приступать к оформлению ипотеки.

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".