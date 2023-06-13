Украинское законодательство не запрещает использование строительных 3D-принтеров – юрист

Технология 3D-печати не используется при возведении многоквартирных объектов, поэтому сложно представить, как эти инструменты можно эффективно использовать в массовом восстановлении жилья и инфраструктуры после победы, говорит управляющий партер ЮК "AS Legal" Максим Андреев. В то же время, если технология подтвердит свою эффективность, то ее влияние на рынок строительства будет фундаментальным. Об этом издание Delo.ua рассказывает в статье "Напечатать школу. Смогут ли 3D-принтеры помочь в восстановлении жилья и инфраструктуры в Украине".

Присутствующие позитивы от использования 3D-принтеров:

быстрота и точность строительства объекта;

понижение стоимости рабочей силы в процессе строительства;

уменьшение отходов строительства, возможность их переработки и последующего использования;

экологичность.

Присутствующие проблемы от использования 3D-принтеров:

При широком использовании технологии в строительстве может произойти сокращение рабочих мест в отрасли.

Ошибку в цифровой модели для печати не всегда можно обнаружить, поэтому после завершения строительства объект может начать разрушаться.

3D-принтеры не могут использовать многообразные виды материалов.

Крупногабаритное технологическое оборудование требует отдельной транспортировки и хранения.

Юрист отмечает, что фактически украинское законодательство не содержит запрета на использование такой технологии в строительстве. Но при этом соответствующие смеси ("чернила"), применяемые в 3D-печати, должны отвечать требованиям.

"В случае использования не сертифицированных материалов они должны соответствовать критериям радиационной безопасности (радиология), уровню содержания вредных веществ, сопротивления механической нагрузке, надежности эксплуатации и т.п.", - дополняет Максим Андреев.

Андреев обращает внимание на то, что в будущем следует адаптировать акт под процессы использования строительных 3D-принтеров в Украине. Речь идет о Государственных строительных нормах (ДБН). Фактически этот документ регулирует технический аспект строительства в нашей стране.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации рассматривает возможность внесения изменений в школьную программу , позволяющую изучать искусственный интеллект.

Больше о проблемах, трендах и перспективах использования 3D-принтеров во время войны , читайте в статье Delo.ua " Напечатать школу. Смогут ли 3D-принтеры помочь в восстановлении жилья и инфраструктуры в Украине".