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Українське законодавство не забороняє використання будівельних 3D-принтерів - юрист

Принтери дозволяють швидко будувати об'єкти. Джерело: depositphotos.com
Принтери дозволяють швидко будувати об'єкти. Джерело: depositphotos.com

Технологія 3D-друку не використовується при зведенні багатоквартирних об’єктів, тому складно уявити, як ці інструменти можна ефективно використовувати у масовому відновленні житла та інфраструктури після перемоги, говорить керуючий партер ЮК "AS Legal" Максим Андрєєв говорить. Водночас з цим, якщо технологія підтвердить свою ефективність, то її вплив на ринок будівництва буде фундаментальний. Про це видання Delo.ua розповідає у статті "Надрукувати школу. Чи зможуть 3D-принтери допомогти у відновленні житла та інфраструктури в Україні".

Які присутні позитиви від використання 3D-принтерів: 

  • швидкість та точність будівництва об'єкту;
  • зниження вартості робочої сили у процесі будівництва; 
  • зменшення відходів будівництва, можливість їх переробки та подальшого використання;
  • екологічність.

Які присутні проблеми від використання 3D-принтерів:

  • Під час широкого використання технології у будівництві може відбутися скорочення робочих місць в галузі.
  • Помилку в цифровій моделі для друку не завжди можливо виявити, тож після завершення будівництва об’єкт може почати руйнуватися.
  • 3D-принтери не можуть використовувати багатоманітні види матеріалів.
  • Великогабаритне технологічне обладнання потребує окремого транспортування та зберігання.

Юрист зазначає, що фактично українське законодавство не містить заборони на використання такої технології у будівництві. Але при цьому відповідні суміши ("чорнила"), що застосовують у 3D-друку, мають відповідати вимогам. 

"У разі використання не сертифікованих матеріалів, вони мають відповідати критеріями радіаційної безпеки (радіологія), рівню вмісту шкідливих речовин, опору механічного навантаження, надійності експлуатації тощо", - доповнює Максим Андрєєв.

Андрєєв звертає увагу на те, що в майбутньому потрібно адаптувати акт під процеси використання будівельних 3D-принтерів в Україні. Мова йде про Державні будівельні норми (ДБН). Фактично даний документ регулює технічний аспект будівництва в нашій країні. 

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації розглядає можливість внесення змін до шкільної програми, які дозволять вивчати штучний інтелект.

Більше про проблеми, тренди та перспективи використання 3D-принтерів під час війни, читайте в статті Delo.ua "Надрукувати школу. Чи зможуть 3D-принтери допомогти у відновленні житла та інфраструктури в Україні".

Автор:
Христина Коновалова