Українське законодавство не забороняє використання будівельних 3D-принтерів - юрист

Технологія 3D-друку не використовується при зведенні багатоквартирних об’єктів, тому складно уявити, як ці інструменти можна ефективно використовувати у масовому відновленні житла та інфраструктури після перемоги, говорить керуючий партер ЮК "AS Legal" Максим Андрєєв говорить. Водночас з цим, якщо технологія підтвердить свою ефективність, то її вплив на ринок будівництва буде фундаментальний. Про це видання Delo.ua розповідає у статті "Надрукувати школу. Чи зможуть 3D-принтери допомогти у відновленні житла та інфраструктури в Україні".

Які присутні позитиви від використання 3D-принтерів:

швидкість та точність будівництва об'єкту;

зниження вартості робочої сили у процесі будівництва;

зменшення відходів будівництва, можливість їх переробки та подальшого використання;

екологічність.

Які присутні проблеми від використання 3D-принтерів:

Під час широкого використання технології у будівництві може відбутися скорочення робочих місць в галузі.

Помилку в цифровій моделі для друку не завжди можливо виявити, тож після завершення будівництва об’єкт може почати руйнуватися.

3D-принтери не можуть використовувати багатоманітні види матеріалів.

Великогабаритне технологічне обладнання потребує окремого транспортування та зберігання.

Юрист зазначає, що фактично українське законодавство не містить заборони на використання такої технології у будівництві. Але при цьому відповідні суміши ("чорнила"), що застосовують у 3D-друку, мають відповідати вимогам.

"У разі використання не сертифікованих матеріалів, вони мають відповідати критеріями радіаційної безпеки (радіологія), рівню вмісту шкідливих речовин, опору механічного навантаження, надійності експлуатації тощо", - доповнює Максим Андрєєв.

Андрєєв звертає увагу на те, що в майбутньому потрібно адаптувати акт під процеси використання будівельних 3D-принтерів в Україні. Мова йде про Державні будівельні норми (ДБН). Фактично даний документ регулює технічний аспект будівництва в нашій країні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації розглядає можливість внесення змін до шкільної програми, які дозволять вивчати штучний інтелект.

Більше про проблеми, тренди та перспективи використання 3D-принтерів під час війни, читайте в статті Delo.ua "Надрукувати школу. Чи зможуть 3D-принтери допомогти у відновленні житла та інфраструктури в Україні".