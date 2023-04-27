В школі будуть вивчати штучний інтелект – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації розглядає можливість внесення змін до шкільної програми, які дозволять вивчати штучний інтелект.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю "Укрінформу".

"ШІ – це безповоротний тренд, який краще очолити. Його можна боятись та ігнорувати або розібратись та використовувати для покращення власного життя. Доки розвиток цього сегменту лише набирає оберту, є можливість завчасно вивчити технології OpenAI, Google, Microsoft та інші. ШІ буде впливати на ринок праці, і до цього варто бути готовим", - зазначив міністр.

Федоров впевнений, що важливо з перших класів вчити дітей роботі зі штучним інтелектом, щоб вони знали, як він працює та як ним користуватись. Учні зможуть застосовувати ШІ як асистента для дослідження різних тем, порівняння інформації, автоматизації процесів та інших завдань.

Нагадаємо, що адміністрація Джо Байдена заявила, що шукає можливості здійснення заходів звітності систем штучного інтелекту, оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.