В школе будут изучать искусственный интеллект – Минцифры

Министерство цифровой трансформации рассматривает возможность внесения изменений в школьную программу, позволяющую изучать искусственный интеллект.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью "Укринформу".

"ИИ - это безвозвратный тренд, который лучше возглавить. Его можно бояться и игнорировать или разобраться и использовать для улучшения собственной жизни. Пока развитие этого сегмента только набирает обороты, есть возможность заранее изучить технологии OpenAI, Google, Microsoft и другие. ИИ будет влиять на рынок труда, и к этому следует быть готовым", - отметил министр.

Федоров уверен, что важно с первых классов учить детей работе с искусственным интеллектом, чтобы они знали, как он работает и как им пользоваться. Учащиеся смогут применять ИИ в качестве ассистента для исследования различных тем, сравнения информации, автоматизации процессов и других задач.

Напомним, что администрация Джо Байдена заявила, что ищет возможности осуществления мер отчетности систем искусственного интеллекта, поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.