Экспорт-стратегия: как украинским производителям диверсифицировать продажи в 2026 году

В 2025 году украинские бренды оказались перед новым вызовом: как обеспечить устойчивый рост продаж за рубежом, сохранить при этом сильную переговорную позицию с традиционным ритейлом?

Маркетплейсы как инструмент переговорной силы

Традиционный ритейл работает по модели B2B: продажи крупных партий через дистрибьюторов, часто с неловкими условиями и длительными сроками оплаты. Выход на международные маркетплейсы превращает производителя в B2C-продавца — прямой контакт с конечным потребителем.

Это изменяет правила игры:

  1. Собственная аудитория: маркетплейсы позволяют собирать отзывы, аналитику продаж и поведение покупателей, что невозможно из-за полки ритейла.
  2. Улучшенная дисциплина поставок: ритейл видит, что производитель успешно продает на Amazon, Etsy или Allegro и воспринимает его как надежного партнера.
  3. Более сильная переговорная позиция: производитель уже не зависит исключительно от одного ритейла; он демонстрирует присутствие на 5–10 международных маркетплейсах и готов масштабироваться.

Пример: бренд выходит на Amazon в Германии, получает 70 отзывов со средним рейтингом 4,7 и 1200 продаж. Когда он приходит в Kaufland или Bedronka, эти цифры повышают его позицию в переговорах и позволяют договариваться о лучших условиях, включая объемы закупок и цены.

Диверсификация продаж как базовая стратегия

2025 год доказал: полагаться на один канал или один регион рискованно. Украинские производители используют мультиканальную и мультирегиональную стратегию:

  1. 70% усилий — основной канал продаж, где компания получает наибольший доход (например, Amazon в Германии, уже существующий канал продаж в Украине или классический ритейл через сети).
  2. 20% усилий — дополнительные каналы, обеспечивающие резервные продажи (Etsy, локальные маркетплейсы, стоит отметить, что маркетплейсы могут быть и основным каналом сбыта, но это редко случается в реальности украинских предпринимателей).
  3. 10% усилий – экспериментальные каналы: TikTok Shop, новые локальные платформы, тестовые регионы.

Диверсификация позволяет:

  • минимизировать риск в случае локальных изменений законодательства или тарифов;
  • масштабировать продажи, даже если один канал дает всего 10–15% от общего оборота;
  • повышать ценность бренда в глазах международных ритейлеров.

Как маркетплейсы помогают повышать цены и выходить на новые рынки

Маркетплейсы не только открывают новые регионы, но и создают возможности премиум-позиционирования.

Среди примеров украинских брендов:

  • BobSnail и Roshen – успешно продаются на внешних рынках благодаря брендированию и качественному контенту;
  • KozaDereza — вышитые сорочки, куклы-мотанки, традиционные украинские украшения и подарки экспортируются в 26 стран мира, что позволяет компании получать лучшую цену за уникальные товары;
  • Enjoy The Wood – хендмейд изделия стали успешными сначала на западных маркетплейсах, а затем укрепили позиции бренда в Украине.

Ключевой фактор: производитель демонстрирует ритейлу, что у него уже есть готовый канал продаж и аудитория. Это позволяет договариваться о лучших условиях контрактов и в оффлайне, даже если объемы изначально невелики.

Практические рекомендации для украинских производителей

  1. Выйти на международные маркетплейсы хотя бы с одним продуктом – это уже сильный сигнал для ритейла.
  2. Анализировать отзывы и поведение покупателей: отрицательные отзывы – это инструмент для улучшения продукта.
  3. Диверсифицировать каналы продаж и регионы: не ставьте все ставки на рынок или платформу.
  4. Использовать маркетплейсы в качестве аргумента в переговорах с ритейлом: вы владелец аудитории, ваш продукт протестирован, а отзывы подтверждают его качество.
  5. Не тягаться ценой: украинские бренды выигрывают не дешевизной, а сервисом, позиционированием и качеством продукта.

Маркетплейсы изменяют правила игры для украинских компаний: они дают прямой доступ к клиентам, позволяют масштабироваться за пределы Украины и создают весомый аргумент в переговорах с традиционным ритейлом. Диверсификация каналов и регионов продаж в 2026 году — не рекомендация, а необходимость роста и сохранения конкурентных преимуществ.