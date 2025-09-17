$8,8 трлн потерь ежегодно: почему в мире массово ищут специалистов по Soft Skills

коуч ICF, психолог, соучредитель Inluno Group. Автор книги "Настольное руководство от А до Я. Soft Skills: скрытая сторона успеха" и модели LeSTARLA для оценки уровня навыков

Сколько раз вы сталкивались с ситуациями, когда специалист с отличными тех.навыками (hard skills) оказывался совершенно беспомощным в командной работе? Или когда ТОП-менеджер не мог дать адекватный фидбек высокого качества, оставляя подчиненных в полной растерянности и неопределенности? Уверен, что часто. Я лично за свою двадцатилетнюю карьеру наблюдал множество раз, как бизнесы теряют таланты не из-за нехватки профессионализма, а из-за пробелов в коммуникации, эмпатии, умении слушать, разрешать конфликты и проявлять гибкость. И сегодня, когда ИИ автоматизирует все больше процессов, эта проблема становится более критической, потому что ценными оказываются навыки, которые невозможно алгоритмизировать — так называемые Soft Skills.

Хочу поделиться последними наработками и исследованиями, которые мы вместе с моей бизнес-партнершей Наталией Новгородской и комьюнити психологов, психотерапевтов и специалистов помогающих профессиям собирали по крохам в последние годы. Мы уверены, что сегодня в мире формируется новая специализация – Soft Skills Coach. Это специалист, который работает не с KPI или жесткими компетенциями, а с развитием мягких навыков как индивидуально, так и в группах.

Новая профессия, которая становится важной

Soft Skills Coach – это не коуч в традиционном понимании. Это специалист, работающий с мультидисциплинарными инструментами, сочетая классический коучинг, доказательную психологию, современные модели и методики для развития мягких навыков. В отличие от классических коучей, этот специалист имеет глубокое понимание того, как формируются поведенческие паттерны во взаимодействии "человек-человек" - в бизнесе, образовании, помогающих профессиях и других сферах.

Почему сейчас? Ответ в глобальных трендах мы наблюдаем в экономике и обществе. По данным исследования Research and Markets, мировой рынок Soft Skills Training оценивался в 2024 году в $33,4 млрд и, по прогнозам, вырастет до $92,6 млрд к 2033 году. Это означает годовой прирост на уровне 12% — показатель, говорящий о колоссальном спросе.

Экономическая логика роста профессии

Анализируя данные Google Trends по запросам "business training" и "corporate training" на английском языке, мы видим поразительную картину роста, начиная с 2024 года:

Учтите, что англоязычная аудитория — это более миллиарда людей, живущих и работающих в крупнейших экономиках мира. Идем дальше. Мы проанализировали все запросы по корпоративному обучению и увидели, что большой рост в этой сфере демонстрируют запросы именно по "Soft Skills Training":

Я думаю, это ответ на реальные потребности общества. В эпоху когда нейронки стали доступны буквально для всех пользователей онлайна, проблемы с человеческим фактором лишь обостряются. Скажу даже так: чем больше технологий мы внедряем, тем сильнее чувствуем потребность в настоящих человеческих отношениях и навыках: эмпатии, креативности, способности к сотрудничеству.

Как реагирует мир: финансовые перспективы профессии

В западном мире тренд по профессии тренера по мягким навыкам наблюдается с момента пандемии, и здесь покажу аналитику вакансий по мировым агрегаторам разных стран, где можно проанализировать средние зарплаты. Итак, корпоративный сектор "Soft Skills Trainer" или "Soft Skills Coach" и зарплаты в год:

США: $50,000-55,000;

ЕС: €35,000-45,000;

Канада: CAD $45,000-52,000;

Австралия: AUD $55,000-65,000.

В рамках HR-направления специалисты развиваются сразу в нескольких векторах:

Как HR SSC (сочетание HR-опыта + Soft Skills Coaching в повседневной работе). Это о повышении ценности HR-менеджера как специалиста, не только администрирующего процессы, но и формирующего культуру развития мягких навыков в компании. Как HR People Partner . Формирование доверия между сотрудниками и менеджерами; обеспечение здорового климата в коллективе. Как HR Business Partner . Интеграция HR-процессов в бизнес-стратегию и работа со стейкхолдерами. Для этого нужны стратегическое мышление, аналитика, управление изменениями – это уже роль партнера, создающего добавленную стоимость через людей. Как Soft Skills Coach (например, в структуре департамента L&D). Это о сопровождении ТОП-менеджеров и руководителей, усилении их лидерских, коммуникационных и личностных качеств, а также развитии персонала: помощь сотрудникам в трансформации слабых Soft Skills в сильные стороны. В это направление идут классические коучи, психологи и бизнес-тренеры, чтобы расширить практику и целевую аудиторию. Как HRD . Построение взаимодействия в коллективе и со стейкхолдерами, что напрямую влияет на финансовые результаты. Такое взаимодействие невозможно без развитых Soft Skills – от эмпатии и эмоционального интеллекта до стратегического мышления. Для роли HRD это не менее 25 ключевых навыков. Речь идет не столько о личном развитии, сколько об изменении управленческого мышления. Развиваются в структуре рекрутинг-отдела . В рамках поиска талантов и привлечения новых работников (People Sourcing, Recruiting, Talent Acquisition) ключевой задачей для руководителей отделов становится объективная оценка кандидатов. Ведь, как показали наши исследования, современная практика часто опирается на субъективные впечатления и интуицию, а реже — на данные опросников или валидированных методик.

Если говорить о частной практике, средняя стоимость консультации составляет $48 в час:

Впрочем, поделюсь личными наблюдениями. Видел немало опытных специалистов из США, Великобритании и даже Украины, консультации которых стоят и значительно дороже — от $100 до $1000 за сессию. Зависит от экспертизы, персонального бренда и ниши (развивать мягкие навыки в IT-компании и ритейле – бюджеты, как вы понимаете, разные).

В Украине цифры ниже. За наблюдаемым спросом это где-то $35-50 за 1 час. И если вы рассматриваете для себя частную практику, то рекомендую двигаться по модели 50/25/25, где:

50% вашего времени – это, непосредственно, консультирование;

25% - маркетинг собственного бренда;

25% – обучение (углубление в тему, новые навыки, работа с супервизорами, менторами).

То есть при стандартном 8-часовом рабочем дне:

4 часа консультируете;

2 часа ищете новых клиентов (продвижение услуг, общение с потенциальными клиентами и т.д);

2 часа тратите на профессиональное развитие.

При такой модели, работая 5 дней в неделю со ставкой $35-50 в час, вы можете зарабатывать от $2800 до $4000 в месяц (4 часа ежедневно × 20 рабочих дней). Если искать работу на фултайм, то зарплата, как уже сказал, зависит от сферы. И, конечно, для тех кто владеет английским, немецким или испанским открываются совсем другие перспективы по заработку, ведь можно интегрироваться в международные структуры, работая с Украиной удаленно.

Спрос есть, но что мы можем предложить?

Как руководитель и предприниматель, я всегда стараюсь опираться на тренды, цифры и статистику, чтобы точно понимать, как экономические процессы окажут влияние на бизнес в дальнейшем.

Предлагаю посмотреть на аналитику:

Я считаю, что эти цифры не только указывают на спрос, они кричат о нем. Или возьмем результаты опроса Wonderlic (компания работает на рынке труда с 1937 года!) среди 750 работодателей:

Только 31% работодателей сообщили, что у их кандидатов есть удовлетворительные Soft Skills. 97% согласились, что мягкие навыки влияют на результативность. 90% заявили, что видят ценность в обучении работников.

Наш аналитический центр UpPro School также проводил исследования недавно — Украина, по нашим оценкам, теряет $5,2 – $7,3 млрд из-за дефицита мягких навыков в ключевых сферах экономики: образовании, медицине, госуправлении, бизнесе, сфере услуг и IT.

Прогнозируемые потери к 2030 году - $35-45 млрд, если не будет системных инвестиций в развитие Soft Skills. И вот такой рост интереса к сфере видим за последние 10 лет:

Но кто должен закрыть этот спрос? Логично, что роль примут специалисты HR-направления, бизнес-тренеры, психологи и коучи — ведь это их профессиональное поле. Недаром этот сектор называют "human to human".

Вместо привычной констатации "сотрудник не умеет коммуникировать" - помогать развивать навыки презентации и активного слушания. Вместо жалоб на "сложного руководителя" - работать с формированием эмоционального интеллекта и культуры обратной связи в команде. Я убежден, что в эпоху ИИ именно такой подход становится ключевым.

Как учиться и обучать? О каких Soft Skills мы говорим?

Хочу остановиться на тезисе, который в свое время кардинально изменил мое понимание работы с людьми. Сколько раз вы слышали обещания типа "сформировать Soft Skill за 21 день" или "после короткого курса или тренинга вы прокачаете нужные навыки и сразу сможете применять их по полной"?

Это один из самых вредных маркетинговых мифов в сфере развития персонала, ведь мягкие навыки формируются постепенно: через опыт и постоянное закрепление в реальных ситуациях.

Как практик скажу, что для формирования действительно устойчивого навыка требуется от 2-3 месяцев до полугода регулярной, системной работы. Это реальность нейропластичности мозга. Сравните с изучением вождения авто – базовые навыки за 3 месяца, уверенное владение – год-два. Или теннис – 1-3 месяца на базовый уровень, до года на уверенную игру.

Чему важно это понимать специалистам, обучающим других? Потому что качественная работа с клиентом – это как минимум 8-12 ваших структурированных сессий на один навык с постоянной рефлексией и адаптацией к реальной рабочей среде. И здесь предлагаю посмотреть на то, какие именно мягкие навыки востребованы. 2 недели назад мы проводили опрос среди тех, кто уже консультирует клиентов по Soft Skills. Результаты меня не удивили, но подтвердили, что я наблюдаю в ежедневной практике. На первом месте – уверенность в себе (62%), затем управление эмоциями (57%), адаптивность (53%), стрессоустойчивость (42%), умение презентовать себя и отстаивать психологические границы (по 41%):

Эти цифры – не абстракция. За каждым процентом стоят реальные люди в ваших командах, ежедневно борющихся с вызовами. Что любопытно: все эти навыки можно диагностировать, системно развивать и измерять прогресс. Именно поэтому в последние годы видим стремительный рост спроса на специалистов, профессионально занимающихся развитием мягких навыков:

Эти специалисты работают принципиально иначе: они не просто проводят тренинги, а определяют через диагностику, именно Soft Skills помогают конкретному человеку. Сопровождают развитие – от первого шага до устойчивых изменений. Помогают закрепить новое поведение через фидбек и поддержку.

В последние годы я исследовал более 100 мягких навыков, структурировал и описал в книге “Настольное руководство от А до Я. Soft Skills: скрытая сторона успеха”. С 2023 года мы объединили усилия с Наталией Новгородской, и схематично процесс выглядит так: