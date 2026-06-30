Почему навыки устаревают быстрее, чем бизнес успевает нанимать: взгляд на рынок труда 2026

В 2023-м Time писал о Prompt Engineer как о профессии с зарплатами до $335 тысяч в год без нужды в техобразовании. Через три года этой "профессии" фактически не существует – промптинг стал базовой грамотностью каждого knowledge worker. То же сейчас происходит с GenAI, базовой интеграцией AI в процессы, работой с LLM как таковой.

Скорость, с которой топ-навыки превращаются в базовые, по моим наблюдениям, является одной из главных особенностей рынка труда в 2026 году. И для меня как CEO этот вопрос в первую очередь о том, будет ли компания через два-три года конкурентоспособной, будет ли догонять рынок.

Что показал анализ 11 000 вакансий

Наша команда проанализировала более 11 тысяч IT-вакансий из DOU, Djinni, LinkedIn и Glassdoor. Параллельно, во время крупнейшей технологической конференции DOU Day 2026, собрала ответы тысячи технических специалистов уровня middle+ на вопрос: какими навыками должен обладать сильнейший айтивец, готовый к вызовам будущего.

Спрос рынка и фидбек сообщества вместе дают показательную картину: рынок расслоился. Редкие навыки растут в цене: например, за обладание ML медиа зарплата выше на +24%. Массовые навыки теряют ценность: вакансии, где среди ключевых компетенций упоминается Agile, в среднем предлагают на 33% меньше. Когда навык есть у большинства, он перестает быть аргументом для переплаты.

Это IT-срез, но тенденции по нему имеют значение в более широком контексте: то, что происходит с техническими ролями сегодня, через год-два мы увидим и в других профессиях. Для руководителей это вопрос горизонта планирования: как далеко мы смотрим вперед, строя команду под свою стратегию.

Наиболее отчетливо этот сдвиг виден там, где технология пересекается с системным мышлением и бизнес-задачами. Один из таких кейсов – профессия AI Product Management.

AI Product Management как управленческая профессия

AI Product Management — достаточно новая дисциплина для украинского рынка, однако активно растущая в мире. Она объединяет продуктовый менеджмент, искусственный интеллект, инженерное мышление и позволяет специалистам управлять полным циклом разработки и запуска продукта.

Недавно мы исследовали профили студентов первого потока магистерской программы AI Product Management в IT-университете Neoversity и увидели запрос на работу с AI на продуктовом и стратегическом уровнях у людей с разным бэкграундом .

Каждый второй студент – это менеджер, предприниматель или представитель C-level. Четверть – продакт-менеджеры и продакт-овнеры. Почти столько же – директора и руководители направлений. Еще около 8% – предприниматели.

Что двигает этими людьми? По данным нашего исследования, 60% выбирают AI PM с мотивацией карьерного развития и лидерских амбиций. Это не те, кто ищет новую профессию, это руководители, которые защищают свою позицию в реальности, где AI стал must-have компетенцией на уровне Senior, Head, C-level. Маркетинг-директор, чью работу обгоняет менее опытный коллега по AI. Project Manager с 8-летним опытом, который не может приобщиться к техническому разговору о собственном продукте. Фаундер, принимающий продуктовые решения, не до конца понимая, что стоит за словами AI-разработчиков.

Профиль AI Product Management в Украине.

Образование в логике опережения

Классическое образование часто реагирует на рынок с опозданием: за время внесения изменений в обучающие планы AI-модели и системы вокруг них могут трансформироваться несколько раз. Это означает, что эта функция должна быть подхвачена бизнесом.

В Neoversity мы сознательно двигаемся в логике опережения. Магистратура AI Product Management – один из кейсов. Другой – наша новая магистратура, в центре которой лежит новая инженерная методология – harness-engineering. Это практика построения системы контроля вокруг AI: она задает правила и границы, проверяет результаты, делает AI надежным и управляемым. Так решается одна из головных болей бизнеса: AI часто ошибается или придумывает, а у компаний нет надежных инструментов это контролировать. Специалистов, владеющих этой методологией, на рынке почти нет. Компании, которые успеют их вырастить первыми, получат преимущество.

Делюсь этим примером как иллюстрацией. Именно такая логика — действовать на опережение, а не на реакцию должна стать рабочей для каждой компании, которая планирует быть конкурентоспособной в 2026 году и дальше.

Итоги для бизнеса

Как CEO EdTech-экосистемы, я выношу из этих данных несколько принципиальных выводов. Первое – пересмотреть критерии, по которым компания оценивает людей на ключевых ролях. Если в основе этих критериев все еще стоит конкретный стек и опыт, то в 2026 году вы проигрываете конкуренцию тем компаниям, которые начали оценивать людей по типу мышления и способности перестраиваться.

Второе – строить команду на опережение. Реагировать на сегодняшнее состояние рынка означает гарантированно работать со вчерашней аджендой. Выиграют те стратегии, которые построены на гипотезе, куда рынок сдвинется через два цикла.

Третье – сделать обучение частью операционной модели компании. У рынка, где компетенция может жить два года, единственный способ держать команду релевантной — это системное обучение внутри.

Не завидую никому из руководителей, сейчас перестраивающих свои компании под эту новую реальность. Это не одноразовый рывок, после которого можно выдохнуть. Это новый ритм управления, в котором компании будут жить в последующие годы. В ближайшем будущем выиграют не те, кто быстрее всего перестроился один раз, а те, кто научился перестраиваться постоянно, без потери скорости.