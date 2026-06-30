Чому навички застарівають швидше, ніж бізнес встигає наймати: погляд на ринок праці 2026

У 2023-му Time писав про Prompt Engineer як про професію з зарплатами до $335 тисяч на рік без потреби в техосвіті. Через три роки цієї “професії” фактично не існує — промптинг став базовою грамотністю кожного knowledge worker. Те саме зараз відбувається з GenAI, базовою інтеграцією AI у процеси, роботою з LLM як такою.

Швидкість, з якою топ-навички перетворюються на базові, за моїми спостереженнями, є однією з головних особливостей ринку праці у 2026 році. І для мене як CEO це питання в першу чергу про те, чи буде компанія через два-три роки конкурентоспроможною, чи наздоганятиме ринок.

Що показав аналіз 11 000 вакансій

Наша команда проаналізувала понад 11 тисяч IT-вакансій з DOU, Djinni, LinkedIn і Glassdoor. Паралельно, під час найбільшої технологічної конференції DOU Day 2026, зібрала відповіді тисячі технічних фахівців рівня middle+ на питання: якими навичками має володіти найсильніший айтівець, готовий до викликів майбутнього.

Попит ринку і фідбек спільноти разом дають показову картину: ринок розшарувався. Рідкісні навички ростуть у ціні: наприклад, за володіння ML медіанна зарплата вища на +24%. Масові навички навпаки втрачають цінність: вакансії, де серед ключових компетенцій згадується Agile, у середньому пропонують на 33% менше. Коли навичка є у більшості, вона перестає бути аргументом для переплати.

Це IT-зріз, але тенденції з нього мають значення в ширшому контексті: те, що відбувається з технічними ролями сьогодні, через рік-два ми побачимо й в інших професіях. Для керівників це питання горизонту планування: наскільки далеко ми дивимося вперед, будуючи команду під свою стратегію.

Найвиразніше це зрушення видно там, де технологія перетинається із системним мисленням і бізнес-задачами. Один з таких кейсів — професія AI Product Management.

AI Product Management як управлінська професія

AI Product Management — це досить нова дисципліна для українського ринку, проте активно зростаюча у світі. Вона обʼєднує продуктовий менеджмент, штучний інтелект, інженерне мислення та дозволяє фахівцям керувати повним циклом розробки і запуску продукту.

Нещодавно ми дослідили профілі студентів першого потоку магістерської програми AI Product Management в IT-університеті Neoversity і побачили запит на роботу з AI на продуктовому і стратегічному рівнях y людей із дуже різним бекграундом.

Кожен другий студент — це менеджер, підприємець чи представник C-level. Чверть — продакт-менеджери та продакт-овнери. Майже стільки ж — директори і керівники напрямів. Ще близько 8% — підприємці.

Що рухає цими людьми? За даними нашого дослідження, 60% обирають AI PM з мотивацією кар'єрного розвитку і лідерських амбіцій. Це не ті, хто шукає нову професію, — це керівники, які захищають свою позицію в реальності, де AI став must-have компетенцією на рівні Senior, Head, C-level. Маркетинг-директор, чию роботу обганяє менш досвідчений колега з AI. Project Manager з 8-річним досвідом, який не може долучитися до технічної розмови про власний продукт. Фаундер, що приймає продуктові рішення, не до кінця розуміючи, що стоїть за словами AI-розробників.

Профіль AI Product Management в Україні

Освіта в логіці випередження

Класична освіта часто реагує на ринок із запізненням: за час внесення змін до навчальних планів AI-моделі й системи навколо них можуть трансформуватися кілька разів. Це означає, що цю функцію має підхопити бізнес.

У Neoversity ми свідомо рухаємось у логіці випередження. Магістратура AI Product Management — один з кейсів. Інший — наша нова магістратура, у центрі якої лежить нова інженерна методологія — harness-engineering. Це практика побудови системи контролю довкола AI: вона задає правила і межі, перевіряє результати, робить AI надійним і керованим. Так вирішується один із головних болів бізнесу: AI часто помиляється або вигадує, а компанії не мають надійних інструментів це контролювати. Фахівців, які володіють цією методологією, на ринку майже немає. Компанії, які встигнуть їх виростити перші, отримають перевагу.

Ділюся цим прикладом як ілюстрацією. Саме така логіка — діяти на випередження, а не на реакцію — має стати робочою для кожної компанії, що планує бути конкурентоспроможною у 2026 році й далі.

Підсумки для бізнесу

Як CEO EdTech-екосистеми я виношу з цих даних кілька принципових висновків. Перше — переглянути критерії, за якими компанія оцінює людей на ключових ролях. Якщо в основі цих критеріїв все ще стоїть конкретний стек і конкретний досвід, то у 2026 році ви програєте конкуренцію тим компаніям, які почали оцінювати людей за типом мислення і здатністю перебудовуватись.

Друге — будувати команду на випередження. Реагувати на сьогоднішній стан ринку означає гарантовано працювати з вчорашньою аджендою. Виграють ті стратегії, які побудовані на гіпотезі, куди ринок зрушиться через два цикли.

Третє — зробити навчання частиною операційної моделі компанії. У ринку, де компетенція може жити два роки, єдиний спосіб тримати команду релевантною — це системне навчання всередині.

Не заздрю нікому з керівників, які зараз перебудовують свої компанії під цю нову реальність. Бо це не одноразовий ривок, після якого можна видихнути. Це новий ритм управління, у якому компанії житимуть наступні роки. У найближчому майбутньому виграють не ті, хто найшвидше перебудувався один раз, а ті, хто навчився перебудовуватись постійно, без втрати швидкості.