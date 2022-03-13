13 марта в Украине откроют 14 "зеленых коридоров" – Денисова

Сегодня, 13 марта, в Украине должны открыть 14 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из зоны активных боевых действий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По информации омбудсмена, "зеленые коридоры" откроются по следующим маршрутам:

1. Из города Запорожья в Мариуполь Донецкой области (Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Мангуш, Мариуполь) – с обязательным разминированием по всему маршруту. Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для города Мариуполь в сопровождении церковнослужителей проследует по маршруту из Бердянска.

2. Из города Пологи Запорожской области в направлении Запорожья (Пологи – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). Колонна с гуманитарным грузом и пустыми автобусами для эвакуации людей после ночевки на маршруте в поселке Луговое проследует по маршруту в Пологи.

3. Из поселка Козаровичи (тренинговый центр) Киевской области в город Киев (Козаровичи – Лютеж – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Киева.

4. Из поселка Андреевка Киевской области в город Житомир (Андреевка – Липовка – Макаров – Небилица – Ставище – Кочерив – Коростышев – Глубочица – Житомир). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белая Церковь: Белая Церковь – Ковалевка – Фастов – Брусилов – Кочеров – Радомышль – Макаров – Андреевка.

5. Из города Макаров Киевской области в Житомир (Макаров – Небилица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир). Для эвакуации людей будут направлены автобусы из города Белая Церковь: Белая Церковь – Ковалевка – Фастов – Брусилов – Кочеров – Радомышль – Макаров.

6. Из города Бородянка Киевской области в город Житомир (Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир). Автобусы, направленные для эвакуации, проследуют из Песковки в Бородянку.

7. Из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары (Светильня – Плоское – Гоголев – Красиловка – Квитневе – Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров.

8. Из села Победа Киевской области в направлении города Киев (Победа – Лукьяновка – Лукаши – Корнеевка – Недра – Садовое – Березань – Борисполь – Киев). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Киева.

9. Из села Большая Дымерка Киевской области в направлении города Бровары (Большая Дымерка – Сельский совет, ул. Бобрицкая, 1, движение по ул. Броварская, поворот на Полевую, выход на село Заря, Гоголев, Красиловка, Бровары "ЖД Вокзал"). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров.

10. Из города Кременная в Лиман Луганской области. Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Лиман.

11. Из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Славянск (через Бахмут)).

12. Из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области (Попасная – Бахмут – Славянск).

13. Из поселка Горское Луганской области в город Славянск Донецкой области (Горское – Лисичанск – Бахмут – Славянск).

14. Из города Счастье Луганской области в город Славянск Донецкой области (Счастье – Новоайдар – Северодонецк – Лисичанск – Славянск).

Ранее глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что 13 марта в Сумской области “зеленых коридоров” для эвакуации мирных жителей не будет.