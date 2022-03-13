“Зеленых коридоров” 13 марта в Сумской области не будет – глава ОГА

Сегодня, 13 марта, в Сумской области “зеленых коридоров” для эвакуации мирных жителей не будет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

“Сумщина! 13 марта 2022 "зеленых коридоров" не будет. Мы продолжаем работать над их организацией и дальше”, – написал Живицкий в воскресенье.

По словам главы ОГА, за 12 марта из Сумской области по “зеленому коридору” выехало 1 453 автомобиля, в которых находились 5729 человек, 113 автобусов (перевезли 4 343 человека) и один микроавтобус (10 человек).

За вчерашний день люди выехали из таких населенных пунктов:

– город Сумы – 1 154 авто (4 516 человек) и 95 автобусов (3 780 человек);

– город Лебедин – 28 авто (83 человека) и 4 автобуса (52 человека);

– город Конотоп – 115 авто (550 человек) и 7 автобусов (210 человек);

– село Большая Писаревка - 2 авто (4 человека) и 4 автобуса (80 человек);

– село Краснополье – 10 авто (30 человек);

– город Тростянец – 144 авто (546 человек), 3 автобуса (117 взрослых и 74 ребенка) и один микроавтобус (10 человек).

Ранее, 9 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что украинские власти договорились с РФ о прекращении огня на некоторых направлениях, что позволит эвакуировать людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия.

Она подчеркнула, что РФ публично взяла на себя ответственность о прекращении огня во время действия гуманитарных коридоров.

Напомним, 8 марта, в 10:00 в Сумах началась эвакуация людей по маршруту гуманитарного коридора Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Как стало известно, все колонны успешно прибыли в Полтаву.