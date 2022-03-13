"Зелених коридорів" 13 березня на Сумщині не буде - голова ОДА

Сьогодні, 13 березня, на Сумщині “зелених коридорів” для евакуації мирних жителів не буде.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

“Сумщина! 13 березня 2022 року "зелених коридорів" не буде. Ми продовжуємо працювати над їхньою організацією і далі”, – написав Живицький у неділю.

За словами голови ОДА, за 12 березня із Сумської області по "зеленому коридору" виїхало 1 453 автомобілі, в яких перебували 5729 осіб, 113 автобусів (перевезли 4 343 особи) та один мікроавтобус (10 осіб).

За вчорашній день люди виїхали із таких населених пунктів:

– місто Суми – 1 154 авто (4 516 осіб) та 95 автобусів (3 780 осіб);

– місто Лебедін – 28 авто (83 особи) та 4 автобуси (52 особи);

– місто Конотоп – 115 авто (550 осіб) та 7 автобусів (210 осіб);

– село Велика Писарівка – 2 авто (4 особи) та 4 автобуси (80 осіб);

– село Краснопілля – 10 авто (30 осіб);

– місто Тростянець – 144 авто (546 осіб), 3 автобуси (117 дорослих та 74 дитини) та один мікроавтобус (10 осіб).

Раніше, 9 березня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що українська влада домовилася з РФ про припинення вогню на деяких напрямках, що дозволить евакуювати людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Вона наголосила, що РФ публічно взяла на себе відповідальність про припинення вогню під час дії гуманітарних коридорів.

Нагадаємо, 8 березня, о 10:00 у Сумах розпочалася евакуація людей за маршрутом гуманітарного коридору Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Як стало відомо, всі колони успішно прибули до Полтави.