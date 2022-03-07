Может только помочь: Красный Крест не имеет права самостоятельно организовывать "зеленые коридоры"

Гуманитарная организация Красный Крест не имеет права самостоятельно организовывать "зеленые коридоры". В то же время ей ничто не мешает помогать местным и государственным властям в координации эвакуации мирного населения, чем организация и занимается.

Об этом заявил генеральный директор Национального комитета общества Красного Креста Украины Максим Доценко.

Если у Красного Креста есть ресурс и налаженная коммуникация со всеми участниками конфликта, то организация участвует в процессе организации "зеленых коридоров" для эвакуации.

В настоящее время организация поддерживает контакт с представителями Украины и РФ, чтобы напомнить им об их обязательствах по международному гуманитарному праву и обеспечить способность гуманитарных организаций защищать пострадавших от конфликта и реагировать на гуманитарные нужды.

"Стороны вооруженного конфликта должны срочно содействовать гуманитарной работе, а именно обеспечить безопасный доступ для поставок помощи и разрешить безопасную и свободную эвакуацию гражданского населения. Также Международный комитет Красного Креста готов выполнять свою роль нейтрального посредника и оказывать поддержку в пределах своих возможностей", — отмечают в организации, настаивая на необходимости двусторонней договоренности между сторонами военного конфликта для оказания гуманитарной помощи и вывоза гражданского населения "зелеными коридорами".

Стоит отметить, что Украина и РФ уже договаривались о "зеленом коридоре" для жителей Мариуполя, но оккупанты постоянно срывают процесс, начиная обстреливать мирное население.