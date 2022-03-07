Може лише допомогти: Червоний Хрест не має права самостійно організовувати "зелені коридори"

Гуманітарна організація Червоний Хрест не має права самостійно організовувати "зелені коридори". Водночас їй ніщо не заважає допомагати місцевій та державній владі у координації евакуації мирного населення, чим організація та займається.

На цьому наголосив генеральний директор Національного комітету товариства Червоного Хреста України Максим Доценко.

Якщо Червоний Хрест має ресурс і налагоджену комунікацію з усіма учасниками конфлікту, то організація бере участь у процесі організації "зелених коридорів" для евакуації.

В даний час організація підтримує контакт з представниками України та РФ, щоб нагадати їм про їхні зобов'язання з міжнародного гуманітарного права та забезпечити здатність гуманітарних організацій захищати постраждалих від конфлікту та реагувати на гуманітарні потреби.

"Сторони збройного конфлікту повинні терміново сприяти гуманітарній роботі, а саме забезпечити безпечний доступ для постачання допомоги та дозволити безпечну та вільну евакуацію цивільного населення. Також Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий виконувати свою роль нейтрального посередника та надавати підтримку в межах своїх можливостей", — зазначають у організації, наполягаючи на необхідності двосторонньої домовленості між сторонами військового конфлікту для надання гуманітарної допомоги та вивезення громадянського населення "зеленими коридорами".

Варто зазначити, що Україна та РФ вже домовлялися про "зелений коридор" для мешканців Маріуполя, але окупанти постійно зривають процес, починаючи обстрілювати мирне населення.