13 березня в Україні відкриють 14 "зелених коридорів" – Денисова

Сьогодні, 13 березня, в Україні мають відкрити 14 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із зони активних бойових дій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.

За інформацією омбудсмена, "зелені коридори" відкриються за такими маршрутами:

1. З міста Запоріжжя до Маріуполя Донецької області (Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь) – з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для міста Маріуполь у супроводі церковнослужителів пройде маршрутом з Бердянська.

2. З міста Пологи Запорізької області у напрямку Запоріжжя (Пологи – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя). Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для евакуації людей після ночівлі на маршруті у селищі Лугове пройде маршрутом у Пологи.

3. Із селища Козаровичі (тренінговий центр) Київської області до міста Києва (Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ). Для евакуації людей буде направлено автобуси з Києва.

4. З селища Андріївка Київської області до міста Житомира (Андріївка – Липівка – Макарів – Небіліця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів – Андріївка.

5. З міста Макарів Київської області до Житомира (Макаров – Небіліця – Ставище – Кочеров – Коростишів – Глибочиця – Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква: Біла Церква – Ковалівка – Фастів – Брусилів – Кочеров – Радомишль – Макарів.

6. З міста Бородянка Київської області до міста Житомира (Бородянка – Пісковка – Малин – Радомишль – Житомир). Автобуси, спрямовані на евакуацію, пройдуть з Пісківки до Бородянки.

7. Із села Світильня Київської області у напрямку міста Бровари (Світильня, Плоське, Гоголів, Красилівка, Квітневе, Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із Броварів.

8. Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ (Перемога, Лук'янівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із Києва.

9. Із села Велика Димерка Київської області у напрямку міста Бровари (Велика Димерка, Сільська рада, вул. Бобрицька, 1, рух по вул. Броварська, поворот на Польову, вихід на село Зоря, Гоголів, Красилівка, Бровари "ЖД Вокзал"). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із Броварів.

10. З міста Кремінна до Лимана Луганської області. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Лиман.

11. З міста Рубіжне Луганської області до міста Слов'янськ Донецької області (Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ (через Бахмут)).

12. З міста Попасна Луганської області до міста Слов'янськ Донецької області (Попасна – Бахмут – Слов'янськ).

13. Із селища Горське Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Горське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ).

14. З міста Щастя Луганської області до міста Слов'янськ Донецької області (Щастя – Новоайдар – Сєверодонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ).

Раніше голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький заявив, що 13 березня у Сумській області "зелених коридорів" для евакуації мирних жителів не буде.