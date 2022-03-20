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Категория
Общество
Дата публикации

20 марта в Украине открыли семь гуманитарных коридоров – Верещук

20 марта в Украине открыли семь гуманитарных коридоров – Верещук
Фото: Telegram/Мариупольский городской совет

Сегодня, 20 марта, в Украине открыты несколько гуманитарных коридоров для эвакуации людей из наиболее опасных зон, где продолжаются активные боевые действия, и доставки гуманитарных грузов. 

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Об этом заявила, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. 

По ее словам, на сегодняшний день согласовано семь гуманитарных коридоров: 

Донецкая область 

Мариуполь – Запорожье:

– Мангуш/Бердянск – Токмак – Васильевка – Каминский  Запорожье.

Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00. 

В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту. 

Адреса для дозаправки: улица Кабельщиков, 132 а и улица Мелитопольское шоссе, 87 б.

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев. Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, колонна из пяти автобусов уже отправилась в Бердянск, где эвакуации ожидают жители Мариуполя.

Киевская область

Бобрик – Бровары: 

– Бобрик – Шевченково – парк Залесье – Литки – Рожны  Пуховка  Бровары. 

Место для сбора – Дом культуры на улице Шевченко, 2. 

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров. 

Тарасовка – Бровары: 

– Тарасовка – Бобрик - Шевченково – парк Залесье – Литки – Рожны  Пуховка  Бровары. 

Место для сбора – на улице Девятого января, 6. 

Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров. 

Бородянка – Белая Церковь: 

– Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерев – Брусилов – Фастов – Белая Церковь.

Место для сбора – улица Центральная, 331.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин. 

Харьковская область 

Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и поселок Рогань и Новая Рогань: 

– Харьков – Шестаково – Победа – Рубежное – Симоновка – Волчанск.

В населенные пункты планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов). 

Напомним, "Укрзализныця" назначила на воскресенье, 20 марта, несколько дополнительных эвакуационных поездов.  

Поезда отправятся в западные регионы Украины из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Краматорска.