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20 марта в Украине открыли семь гуманитарных коридоров – Верещук
Сегодня, 20 марта, в Украине открыты несколько гуманитарных коридоров для эвакуации людей из наиболее опасных зон, где продолжаются активные боевые действия, и доставки гуманитарных грузов.
Об этом заявила, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, на сегодняшний день согласовано семь гуманитарных коридоров:
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Мариуполь – Запорожье:
– Мангуш/Бердянск – Токмак – Васильевка – Каминский – Запорожье.
Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.
В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту.
Адреса для дозаправки: улица Кабельщиков, 132 а и улица Мелитопольское шоссе, 87 б.
Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев. Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, колонна из пяти автобусов уже отправилась в Бердянск, где эвакуации ожидают жители Мариуполя.
Киевская область
Бобрик – Бровары:
– Бобрик – Шевченково – парк Залесье – Литки – Рожны – Пуховка – Бровары.
Место для сбора – Дом культуры на улице Шевченко, 2.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Тарасовка – Бровары:
– Тарасовка – Бобрик - Шевченково – парк Залесье – Литки – Рожны – Пуховка – Бровары.
Место для сбора – на улице Девятого января, 6.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
Бородянка – Белая Церковь:
– Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочерев – Брусилов – Фастов – Белая Церковь.
Место для сбора – улица Центральная, 331.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Малин.
Харьковская область
Из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и поселок Рогань и Новая Рогань:
– Харьков – Шестаково – Победа – Рубежное – Симоновка – Волчанск.
В населенные пункты планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов).
Напомним, "Укрзализныця" назначила на воскресенье, 20 марта, несколько дополнительных эвакуационных поездов.
Поезда отправятся в западные регионы Украины из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Краматорска.