20 березня в Україні відкрили сім гуманітарних коридорів – Верещук

Сьогодні, 20 березня, в Україні відкрито кілька гуманітарних коридорів для евакуації людей із найбільш небезпечних зон, де продовжуються активні бойові дії, та доставки гуманітарних вантажів.

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Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, на сьогоднішній день узгоджено сім гуманітарних коридорів:

Донецька область

Маріуполь – Запоріжжя:

– Мангуш/Бердянськ – Токмак – Василівка – Камінський – Запоріжжя.

Автобуси для маріупольців чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00.

У Бердянську продовжують дозаправляти приватні автомобілі маріупольців , які рухаються маршрутом.

Адреси для дозаправки: вулиця Кабельників, 132 а та вулиця Мелітопольське шосе, 87 б.

Також організовано транспортування до Бердянська та Запоріжжя для маріупольців, які дістануться сьогодні. Як повідомляє прес-служба Маріупольської міськради, колона з п'яти автобусів уже вирушила до Бердянська, де на евакуацію чекають жителі Маріуполя.

Київська область

Бобрик – Бровари:

– Бобрик – Шевченкове – парк Залісся – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари.

Місце зборів – Будинок культури на вулиці Шевченка, 2

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

Тарасівка – Бровари:

– Тарасівка – Бобрик – Шевченкове – парк Залісся – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари.

Місце зборів – на вулиці Дев'ятого січня, 6.

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

Бородянка – Біла Церква:

– Бородянка – Пісківка – Біла Криниця – Кочерев – Брусилів – Фастів – Біла Церква.

Місце зборів – вулиця Центральна, 331.

Автобуси для евакуації буде відправлено з міста Малин.

Харківська область

З Харкова будуть відправлені гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селище Рогань та Нова Рогань:

– Харків – Шестаково – Перемога – Рубіжне – Симонівка – Вовчанськ.

До населених пунктів планується доставка гуманітарних вантажів (продуктів та медикаментів).

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на неділю, 20 березня, кілька додаткових евакуаційних поїздів.

Потяги вирушать у західні регіони України з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Краматорська.