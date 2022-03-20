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20 березня в Україні відкрили сім гуманітарних коридорів – Верещук
Сьогодні, 20 березня, в Україні відкрито кілька гуманітарних коридорів для евакуації людей із найбільш небезпечних зон, де продовжуються активні бойові дії, та доставки гуманітарних вантажів.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, на сьогоднішній день узгоджено сім гуманітарних коридорів:
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Маріуполь – Запоріжжя:
– Мангуш/Бердянськ – Токмак – Василівка – Камінський – Запоріжжя.
Автобуси для маріупольців чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00.
У Бердянську продовжують дозаправляти приватні автомобілі маріупольців , які рухаються маршрутом.
Адреси для дозаправки: вулиця Кабельників, 132 а та вулиця Мелітопольське шосе, 87 б.
Також організовано транспортування до Бердянська та Запоріжжя для маріупольців, які дістануться сьогодні. Як повідомляє прес-служба Маріупольської міськради, колона з п'яти автобусів уже вирушила до Бердянська, де на евакуацію чекають жителі Маріуполя.
Київська область
Бобрик – Бровари:
– Бобрик – Шевченкове – парк Залісся – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари.
Місце зборів – Будинок культури на вулиці Шевченка, 2
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
Тарасівка – Бровари:
– Тарасівка – Бобрик – Шевченкове – парк Залісся – Літки – Рожни – Пухівка – Бровари.
Місце зборів – на вулиці Дев'ятого січня, 6.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
Бородянка – Біла Церква:
– Бородянка – Пісківка – Біла Криниця – Кочерев – Брусилів – Фастів – Біла Церква.
Місце зборів – вулиця Центральна, 331.
Автобуси для евакуації буде відправлено з міста Малин.
Харківська область
З Харкова будуть відправлені гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селище Рогань та Нова Рогань:
– Харків – Шестаково – Перемога – Рубіжне – Симонівка – Вовчанськ.
До населених пунктів планується доставка гуманітарних вантажів (продуктів та медикаментів).
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на неділю, 20 березня, кілька додаткових евакуаційних поїздів.
Потяги вирушать у західні регіони України з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Краматорська.