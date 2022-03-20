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Суспільство
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20 березня в Україні відкрили сім гуманітарних коридорів – Верещук

20 березня в Україні відкрили сім гуманітарних коридорів – Верещук
Фото: Facebook/Маріупольська міська рада

Сьогодні, 20 березня, в Україні відкрито кілька гуманітарних коридорів для евакуації людей із найбільш небезпечних зон, де продовжуються активні бойові дії, та доставки гуманітарних вантажів.

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Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.  

За її словами, на сьогоднішній день узгоджено сім гуманітарних коридорів:  

Донецька область  

Маріуполь – Запоріжжя:  

– Мангуш/Бердянськ  Токмак  Василівка  Камінський  Запоріжжя.

Автобуси для маріупольців чекатимуть на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00.  

У Бердянську продовжують дозаправляти приватні автомобілі маріупольців , які рухаються маршрутом.  

Адреси для дозаправки: вулиця Кабельників, 132 а та вулиця Мелітопольське шосе, 87 б.

Також організовано транспортування до Бердянська та Запоріжжя для маріупольців, які дістануться сьогодні. Як повідомляє прес-служба Маріупольської міськради, колона з п'яти автобусів уже вирушила до Бердянська, де на евакуацію чекають жителі Маріуполя.

Київська область  

Бобрик – Бровари:  

– Бобрик – Шевченкове – парк Залісся – Літки – Рожни  Пухівка  Бровари.  

Місце зборів – Будинок культури на вулиці Шевченка, 2  

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.  

Тарасівка – Бровари:  

– Тарасівка – Бобрик  Шевченкове – парк Залісся – Літки – Рожни  Пухівка  Бровари.  

Місце зборів – на вулиці Дев'ятого січня, 6.  

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.  

Бородянка – Біла Церква:  

– Бородянка – Пісківка – Біла Криниця – Кочерев – Брусилів – Фастів – Біла Церква. 

Місце зборів – вулиця Центральна, 331.  

Автобуси для евакуації буде відправлено з міста Малин.  

Харківська область  

З Харкова будуть відправлені гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селище Рогань та Нова Рогань:  

– Харків – Шестаково – Перемога – Рубіжне – Симонівка – Вовчанськ.  

До населених пунктів планується доставка гуманітарних вантажів (продуктів та медикаментів).  

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила на неділю, 20 березня, кілька додаткових евакуаційних поїздів.

Потяги вирушать у західні регіони України з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Краматорська.

Автор:
Дмитро Нарожний