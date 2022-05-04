Купить нельзя ждать. В Украине подскочил спрос на оружие настолько, что магазины не справляются с очередями

С началом войны в Украине спрос населения на оружие по понятным причинам стремительно вырос. Причем настолько, что торговые сети просто не способны его удовлетворить. Украинцы, нередко ссылаясь на опыт Швейцарии, желают держать дома на всякий случай "стволы" для серьезного отпора российскому оккупанту.

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Украинцы выстраиваются в очереди не только в магазины, но и в госучреждения с целью получить разрешения.

"Количество желающих получить разрешение на оружие невероятно увеличилось. Стоит только подойти под отделение разрешительной службы, чтобы увидеть очереди. Люди штурмуют разрешительную систему. Впрочем, несмотря на этот ажиотаж, правоохранители как-то с предоставлением таких разрешений справляются", - говорит Delo.ua адвокат Украинской ассоциации владельцев оружия Николай Ореховский.

По его словам, проблема в том, что на сегодняшний день этот сервис в Украине не лучшего уровня. По его мнению, было бы лучше, чтобы все проверки желающих получить разрешение проходили в электронном виде. Бюрократия – один из тех элементов, которые никак не способствуют сокращению очередей. Но другого выхода у граждан пока нет.

"В разрешительной службе есть свои проблемы. С одной стороны, в Украине вроде бы и ускорили процесс выдачи разрешений на приобретение оружия. С другой стороны, все равно от желающих поступает на службу масса жалоб. Эта система изначально была, извините, гнилой", – признается нам глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Последний убежден, что все эти процедуры нужно было изменять в активную фазу войны. Но остается большая надежда на парламент, который с адекватными поправками примет соответствующие законы, что облегчит украинцам доступ к покупке оружия.

К слову, еще в начале марта Рада приняла закон ( 2114-IX ) "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", предусматривающий возможность получения и использования гражданскими лицами огнестрельного оружия и боеприпасов для борьбы с агрессором. Правда, только во время военного положения.

На что прежде всего подскочил спрос?

Среди гражданских спрос сегодня неслыханно повысился именно на нарезное оружие (винтовки, карабины). Об автоматической или гладкоствольной – речь не идет вообще, рассказывает в комментарии нам военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

И действительно, если зайти на сайты таких магазинов, как "Ибис" или "Stvol", то во всем можно убедиться наглядно: нарезного оружия нет, хотя если бы и было, за него пришлось бы отдать немалую сумму. Травматического поначалу тоже небыло, но теперь – достаточно.

Первая страница из магазина “Ибис” в разделе нарезного оружия.

Первая же страница из магазина Stvol из раздела травматического оружия.

Подобное подтверждает и Георгий Учайкин.

"Сказать, что спрос вырос - не сказать ничего. Эти невероятные показатели невозможно даже измерить в процентах. Оружия в магазинах катастрофически не хватает для всех желающих. Очереди огромные. Люди записываются, делают предоплату, чтобы приобрести оружие", - объясняет Учайкин.

Прежде всего, спрос вырос на полуавтоматические карабины, гражданские версии автоматов Калашникова и М16 (официально значится как Rifle, Caliber 5,56 мм), М4 (укороченная и облегченная версия M16A2, что фактически повторяет его на 80%).

"Спрос подскочил с начала войны и до сегодняшнего дня прежде всего на полуавтоматическое нарезное длинноствольное оружие. Это и то, что многие добровольцы берут с собой на фронт. Это и то, чем вооружаются люди, не получившие автоматов Калашникова", – объясняет эксперт.

Что касается цен, то диапазон на нарезное оружие чрезвычайно велик. К примеру, в сети "Ибис" за карабину Blaser R8 Custom Grade V кал. 30-06, который действительно является предметом роскоши, пришлось бы отдать более 1,5 млн. грн. А вот за малокалиберную винтовку Savage 64 F 21" кал. 22 LR вообще просят 8,7 тыс. грн.

Карабин Blaser R8 Custom Grade V кол. 30-06

По нашим данным, хотя и не часто, но в течение апреля завозы оружия в столичных магазинах застать можно было.

Иногда в апреле можно было удачно зайти в магазин

Например, в середине апреля в одну из сетей в Киеве таки завезли небольшую партию оружия: гладкоствольные и болтовые нарезные винтовки.

Тот случай, когда в середине апреля удалось застать завоз оружия в сеть

Также покупатели поговаривали о том, что завезли и полуавтоматические карабины типа AR-15 бразильского производителя Taurus. Но тогда на витринах он не появился.

Если поискать, найти варианты все же удавалось

Почему не удается удовлетворить потребности желающих

Георгий Учайкин утверждает, что оружие – после непродолжительной паузы – начало завозиться в Украину максимум месяц назад. Логистические схемы, работавшие до активной фазы войны, оказались сломанными, поэтому их приходится перестраивать. Со всем транспортом, которым поступало оружие, сегодня сложно, что обусловило частичное повышение цен на него.

К удорожанию оружия приложилось и обесценивание гривни.

"Сейчас понемногу снабжение налаживается, но мы все равно не способны обеспечить потребности населения. В настоящее время главными импортерами выступают Северная и Южная Америки, Италия и Турция. Хотя понемногу оружие уезжает отовсюду. О Туле (ТОЗ – Тульский оружейный завод, – ред.) можно забыть ", – говорит Учайкин.

Эксперт убежден, что сегодня для желающих приобрести оружие выход только один – ждать, пока в Украину наладят более-менее полноценные поставки оружия. Впрочем, добавляет он, разделяя мнение Игоря Козия, Украина имеет огромный потенциал для развития собственного производства, которое после войны может стать для нас просто-таки стратегическим.

"В условиях, когда у нас целые отрасли разрушены, нужно, прежде всего, делать ставку на производство оружия. Производителям нужно дать возможность быстро встать на ноги, потому что эта отрасль – без преувеличений – может стать существенным источником для пополнения бюджета.

С таким ажиотажем среди населения, подчеркивает глава Украинской ассоциации владельцев оружия, эта отрасль в смысле принесения государству доходов должна стать одной из приоритетных. Для ублажения как внутреннего, так и наружного спроса. На международных рынках, уверен эксперт, покупатели всегда найдутся.