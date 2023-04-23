Не исключают обстрелов: в Киевской области на "гробки" усилили безопасность

Полиция Киевской области ужесточила меры безопасности в поминальные дни, правоохранители не исключают обстрелы со стороны оккупантов.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телеканала "Киев".

В поминальные дни (22 – 25 апреля) в области правоохранители будут работать в усиленном режиме: на дежурство вывели 2 тыс. полицейских и 1 тыс. представителей территориальных общин. Кладбище посетят около 200 тыс. жителей.

Небитов не исключил обстрелы Украины в эти дни, а также отметил, что на освобожденных территориях по-прежнему сохраняется минная опасность.

"Враг коварен и в любой момент может обстрелять нашу территорию. Мы видим последние ракетные обстрелы, это преимущественно гражданские объекты. Кроме того, на одном из кладбищ нашли 9 растяжек, которые оставили российские оккупанты", - заявил глава полиции.

Он призвал граждан избегать массовых скоплений, в том числе на кладбищах.

Напомним, КГГА утвердила график проведения поминальных дней, но призывает граждан по возможности воздержаться от посещения мест захоронений и культовых сооружений в условиях военного положения.