Не виключають обстрілів: в Київській області на "гробки" посилили безпеку

Поліція Київської області посилила заходи безпеки у поминальні дні, правоохоронці не виключають обстріли з боку окупантів.

Про це сказав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телеканалу Київ.

У поминальні дні (22 - 25 квітня) в області правоохоронці будуть працювати у посиленому режимі: на чергування вивели 2 тис. поліцейських та 1 тис. представників територіальних громад. Кладовища відвідають приблизно 200 тис. жителів.

Нєбитов не виключив обстріли України у ці дні, а також зазначив, що на звільнених територіях досі зберігається мінна небезпека.

"Ворог підступний і в будь-який момент може обстріляти нашу територію. Ми бачимо останні ракетні обстріли, це переважно цивільні об’єкти. Крім того, на одному з цвинтарів знайшли 9 розтяжок, які залишили російські окупанти", - заявив глава поліції.

Він закликав громадян уникати масових скупчень, зокрема на цвинтарях.

Нагадаємо, КМДА затвердила графік проведення поминальних днів, але закликає громадян за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.