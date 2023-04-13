В Києві затвердили графік поминальних днів: коли і де

КМДА затвердила графік проведення поминальних днів, але закликає громадян за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Проведення поминальних днів, а також відзначення Дня пам’яті та примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших поховань у 2023 році здійснюється згідно з графіком.

Департамент муніципальної безпеки має вжити заходи на територіях місць поховань, у тому числі Південного та Північного кладовищ, а також колумбарію: зокрема, залучатимуть вибухотехнічні служби ГУ ДСНС. Також чергуватимуть бригади швидкої медичної допомоги.

Профільні міські служби мають очистити кладовища від сміття, зняти аварійні дерева та омелу, підготувати і запустити поливальні водопроводи. Окрім цього, відремонтувати і пофарбувати огорожі, ворота, хвіртки, арки, фасади, бордюри, громадські вбиральні тощо, облаштувати 70 контейнерів для сміття.

Департамент транспортної інфраструктури забезпечить пасажирські перевезення до місць поховань у поминальні дні. Про режим роботи транспорту та окремі маршрути буде повідомлено додатково.

23 квітня буде заборонено заїзд транспорту на вулицю Крайню, крім автобусів великої місткості, транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення, службових машин, які забезпечують контроль за перевезенням.

КМДА оприлюднила наступний графік:

Голосіївський район

Байкове кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;

Пирогівське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Корчуватське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Мишоловське кладовище – 23.04.2023;

Чапаєвське кладовище – 23.04.2023;

колумбарій Ритуальної служби СКП "Київський крематорій" – 25.04.2023.

Дарницький район

Дарницьке кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023;

Позняківське кладовище – 24.04.2023;

Бортничанське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Броварський район

Північне кладовище – 23.04.2023.

Деснянський район

Биківнянське кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;

Лісове кладовище – 23.04.2023;

Вигурівське кладовище – 24.04.2023;

Троєщинське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Оболонський район

Пуща-Водицьке кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Печерський район

Звіринецьке кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023;

Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави – 24.04.2023, 08.05.2023.

Фастівський район (Київська область)

Південне кладовище – 23.04.2023.

Подільський район

Міське кладовище – 26.04.2023, 08.05.2023;

Куренівське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Святошинський район

Святошинське кладовище – 04.2023, 08.05.2023;

Біличанське кладовище – 24.04.2023;

Братське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Михайлівське кладовище – 23.04.2023.

Солом’янський район

Солом’янське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Совське кладовище – 23.04.2023;

Шулявське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Жулянське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Шевченківський район

Військове кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;

Старообрядне кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Лук’янівське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Нагадаємо, у Києві віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, зможуть залишатися в храмі на всю ніч. Проте залишати храми під час комендантської години заборонено.