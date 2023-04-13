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В Києві затвердили графік поминальних днів: коли і де
КМДА затвердила графік проведення поминальних днів, але закликає громадян за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Проведення поминальних днів, а також відзначення Дня пам’яті та примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших поховань у 2023 році здійснюється згідно з графіком.
Департамент муніципальної безпеки має вжити заходи на територіях місць поховань, у тому числі Південного та Північного кладовищ, а також колумбарію: зокрема, залучатимуть вибухотехнічні служби ГУ ДСНС. Також чергуватимуть бригади швидкої медичної допомоги.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Профільні міські служби мають очистити кладовища від сміття, зняти аварійні дерева та омелу, підготувати і запустити поливальні водопроводи. Окрім цього, відремонтувати і пофарбувати огорожі, ворота, хвіртки, арки, фасади, бордюри, громадські вбиральні тощо, облаштувати 70 контейнерів для сміття.
Департамент транспортної інфраструктури забезпечить пасажирські перевезення до місць поховань у поминальні дні. Про режим роботи транспорту та окремі маршрути буде повідомлено додатково.
23 квітня буде заборонено заїзд транспорту на вулицю Крайню, крім автобусів великої місткості, транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення, службових машин, які забезпечують контроль за перевезенням.
КМДА оприлюднила наступний графік:
Голосіївський район
- Байкове кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;
- Пирогівське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Корчуватське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Мишоловське кладовище – 23.04.2023;
- Чапаєвське кладовище – 23.04.2023;
- колумбарій Ритуальної служби СКП "Київський крематорій" – 25.04.2023.
Дарницький район
- Дарницьке кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023;
- Позняківське кладовище – 24.04.2023;
- Бортничанське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Броварський район
Північне кладовище – 23.04.2023.
Деснянський район
- Биківнянське кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;
- Лісове кладовище – 23.04.2023;
- Вигурівське кладовище – 24.04.2023;
- Троєщинське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Оболонський район
Пуща-Водицьке кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023.
Печерський район
- Звіринецьке кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023;
- Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави – 24.04.2023, 08.05.2023.
Фастівський район (Київська область)
Південне кладовище – 23.04.2023.
Подільський район
- Міське кладовище – 26.04.2023, 08.05.2023;
- Куренівське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Святошинський район
- Святошинське кладовище – 04.2023, 08.05.2023;
- Біличанське кладовище – 24.04.2023;
- Братське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Михайлівське кладовище – 23.04.2023.
Солом’янський район
- Солом’янське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Совське кладовище – 23.04.2023;
- Шулявське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Жулянське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Шевченківський район
- Військове кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023;
- Старообрядне кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Лук’янівське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023.
Нагадаємо, у Києві віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, зможуть залишатися в храмі на всю ніч. Проте залишати храми під час комендантської години заборонено.