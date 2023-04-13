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Суспільство
Дата публікації

В Києві затвердили графік поминальних днів: коли і де

кладбище
Фото: Pixabay

КМДА затвердила графік проведення поминальних днів, але закликає громадян за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Проведення поминальних днів, а також відзначення Дня пам’яті та примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших поховань у 2023 році здійснюється згідно з графіком.

Департамент муніципальної безпеки має вжити заходи на територіях місць поховань, у тому числі Південного та Північного кладовищ, а також колумбарію: зокрема, залучатимуть вибухотехнічні служби ГУ ДСНС. Також чергуватимуть бригади швидкої медичної допомоги.

Профільні міські служби мають очистити кладовища від сміття, зняти аварійні дерева та омелу, підготувати і запустити поливальні водопроводи. Окрім цього, відремонтувати і пофарбувати огорожі, ворота, хвіртки, арки, фасади, бордюри, громадські вбиральні тощо, облаштувати 70 контейнерів для сміття.

Департамент транспортної інфраструктури забезпечить пасажирські перевезення до місць поховань у поминальні дні. Про режим роботи транспорту та окремі маршрути буде повідомлено додатково.

23 квітня буде заборонено заїзд транспорту на вулицю Крайню, крім автобусів великої місткості, транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення, службових машин, які забезпечують контроль за перевезенням.

КМДА оприлюднила наступний графік:

Голосіївський район

  • Байкове кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023; 
  • Пирогівське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023; 
  • Корчуватське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023; 
  • Мишоловське кладовище – 23.04.2023;
  • Чапаєвське кладовище – 23.04.2023; 
  • колумбарій Ритуальної служби СКП "Київський крематорій" – 25.04.2023.

Дарницький район

  • Дарницьке кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023; 
  • Позняківське кладовище – 24.04.2023; 
  • Бортничанське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Броварський район

Північне кладовище – 23.04.2023.

Деснянський район

  • Биківнянське кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023; 
  • Лісове кладовище – 23.04.2023;
  • Вигурівське кладовище – 24.04.2023; 
  • Троєщинське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Оболонський район

Пуща-Водицьке кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Печерський район

  • Звіринецьке кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023;
  • Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави – 24.04.2023, 08.05.2023.

Фастівський район (Київська область)

Південне кладовище – 23.04.2023.

Подільський район

  • Міське кладовище – 26.04.2023, 08.05.2023; 
  • Куренівське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Святошинський район

  • Святошинське кладовище – 04.2023, 08.05.2023; 
  • Біличанське кладовище – 24.04.2023;
  • Братське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Михайлівське кладовище – 23.04.2023.

Солом’янський район

  • Солом’янське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023; 
  • Совське кладовище – 23.04.2023;
  • Шулявське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023; 
  • Жулянське кладовище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Шевченківський район

  • Військове кладовище – 25.04.2023, 08.05.2023; 
  • Старообрядне кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Лук’янівське кладовище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Нагадаємо, у Києві віряни, які прийшли на службу до початку комендантської години, зможуть залишатися в храмі на всю ніч. Проте залишати храми під час комендантської години заборонено.

Автор:
Михайло Шилін