В Киеве утвердили график поминальных дней: когда и где

КГГА утвердила график проведения поминальных дней, но призывает граждан по возможности воздержаться от посещения мест захоронений и культовых сооружений в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Проведение поминальных дней, а также празднование Дня памяти и примирения на Военном кладбище, мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы и других захоронений в 2023 году осуществляется согласно графику.

Департамент муниципальной безопасности должен принять меры на территориях мест захоронений, в том числе Южного и Северного кладбищ, а также колумбарии: в частности, будут привлекаться взрывотехнические службы ГУ ГСЧС. Также будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.

Профильные городские службы должны очистить кладбища от мусора, убрать аварийные деревья и омелу, подготовить и запустить поливочные водопроводы. Кроме этого, отремонтировать и покрасить ограждения, ворота, калитки, арки, фасады, бордюры, общественные туалеты и т.п., обустроить 70 мусорных контейнеров.

Департамент транспортной инфраструктуры обеспечит пассажирские перевозки к местам захоронений в поминальные дни. О режиме работы транспорта и отдельных маршрутах будет сообщено дополнительно.

23 апреля будет запрещен заезд транспорта на улицу Крайнюю, кроме автобусов большой вместимости, транспортных средств специального и специализированного назначения, служебных машин, обеспечивающих контроль за перевозкой.

КГГА обнародовала следующий график:

Голосеевский район

Байковое кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;

Пироговское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Корчеватское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Мышеловское кладбище – 23.04.2023;

Чапаевское кладбище – 23.04.2023;

колумбарий Ритуальной службы СКП "Киевский крематорий" – 25.04.2023.

Дарницкий район

Дарницкое кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023;

Позняковское кладбище – 24.04.2023;

Бортничское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Броварской район

Северное кладбище – 23.04.2023.

Деснянский район

Быковнянское кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;

Лесное кладбище – 23.04.2023;

Выгуровское кладбище – 24.04.2023;

Троещинское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Оболонский район

Пуща-Водицкое кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Печерский район

Зверинецкое кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023;

Мемориал на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы – 24.04.2023, 08.05.2023.

Фастовский район (Киевская область)

Южное кладбище – 23.04.2023.

Подольский район

Городское кладбище – 26.04.2023, 08.05.2023;

Куреневское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Святошинский район

Святошинское кладбище – 04.2023, 08.05.2023;

Беличанское кладбище – 24.04.2023;

Братское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Михайловское кладбище – 23.04.2023.

Соломенский район

Соломенское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Совское кладбище – 23.04.2023;

Шулявское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Жулянское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Шевченковский район

Военное кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;

Старообрядческое кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;

Лукьяновское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Напомним, в Киеве верующие, пришедшие на службу к началу комендантского часа, смогут оставаться в храме на всю ночь. Однако покидать храмы во время комендантского часа запрещено.