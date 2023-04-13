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Категория
Общество
Дата публикации

В Киеве утвердили график поминальных дней: когда и где

кладбище
Фото: Pixabay

КГГА утвердила график проведения поминальных дней, но призывает граждан по возможности воздержаться от посещения мест захоронений и культовых сооружений в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Проведение поминальных дней, а также празднование Дня памяти и примирения на Военном кладбище, мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы и других захоронений в 2023 году осуществляется согласно графику.

Департамент муниципальной безопасности должен принять меры на территориях мест захоронений, в том числе Южного и Северного кладбищ, а также колумбарии: в частности, будут привлекаться взрывотехнические службы ГУ ГСЧС. Также будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.

Профильные городские службы должны очистить кладбища от мусора, убрать аварийные деревья и омелу, подготовить и запустить поливочные водопроводы. Кроме этого, отремонтировать и покрасить ограждения, ворота, калитки, арки, фасады, бордюры, общественные туалеты и т.п., обустроить 70 мусорных контейнеров.

Департамент транспортной инфраструктуры обеспечит пассажирские перевозки к местам захоронений в поминальные дни. О режиме работы транспорта и отдельных маршрутах будет сообщено дополнительно.

23 апреля будет запрещен заезд транспорта на улицу Крайнюю, кроме автобусов большой вместимости, транспортных средств специального и специализированного назначения, служебных машин, обеспечивающих контроль за перевозкой.

КГГА обнародовала следующий график:

Голосеевский район

  • Байковое кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;
  • Пироговское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Корчеватское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Мышеловское кладбище – 23.04.2023;
  • Чапаевское кладбище – 23.04.2023;
  • колумбарий Ритуальной службы СКП "Киевский крематорий" – 25.04.2023.

Дарницкий район

  • Дарницкое кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023;
  • Позняковское кладбище – 24.04.2023;
  • Бортничское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Броварской район

Северное кладбище – 23.04.2023.

Деснянский район

  • Быковнянское кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;
  • Лесное кладбище – 23.04.2023;
  • Выгуровское кладбище – 24.04.2023;
  • Троещинское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Оболонский район

Пуща-Водицкое кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Печерский район

  • Зверинецкое кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023;
  • Мемориал на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы – 24.04.2023, 08.05.2023.

Фастовский район (Киевская область)

Южное кладбище – 23.04.2023.

Подольский район

  • Городское кладбище – 26.04.2023, 08.05.2023;
  • Куреневское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Святошинский район

  • Святошинское кладбище – 04.2023, 08.05.2023;
  • Беличанское кладбище – 24.04.2023;
  • Братское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Михайловское кладбище – 23.04.2023.

Соломенский район

  • Соломенское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Совское кладбище – 23.04.2023;
  • Шулявское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Жулянское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.

Шевченковский район

  • Военное кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;
  • Старообрядческое кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
  • Лукьяновское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023.

Напомним, в Киеве верующие, пришедшие на службу к началу комендантского часа, смогут оставаться в храме на всю ночь. Однако покидать храмы во время комендантского часа запрещено.

Автор:
Михаил Шилин