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В Киеве утвердили график поминальных дней: когда и где
КГГА утвердила график проведения поминальных дней, но призывает граждан по возможности воздержаться от посещения мест захоронений и культовых сооружений в условиях военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Проведение поминальных дней, а также празднование Дня памяти и примирения на Военном кладбище, мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы и других захоронений в 2023 году осуществляется согласно графику.
Департамент муниципальной безопасности должен принять меры на территориях мест захоронений, в том числе Южного и Северного кладбищ, а также колумбарии: в частности, будут привлекаться взрывотехнические службы ГУ ГСЧС. Также будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Профильные городские службы должны очистить кладбища от мусора, убрать аварийные деревья и омелу, подготовить и запустить поливочные водопроводы. Кроме этого, отремонтировать и покрасить ограждения, ворота, калитки, арки, фасады, бордюры, общественные туалеты и т.п., обустроить 70 мусорных контейнеров.
Департамент транспортной инфраструктуры обеспечит пассажирские перевозки к местам захоронений в поминальные дни. О режиме работы транспорта и отдельных маршрутах будет сообщено дополнительно.
23 апреля будет запрещен заезд транспорта на улицу Крайнюю, кроме автобусов большой вместимости, транспортных средств специального и специализированного назначения, служебных машин, обеспечивающих контроль за перевозкой.
КГГА обнародовала следующий график:
Голосеевский район
- Байковое кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;
- Пироговское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Корчеватское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Мышеловское кладбище – 23.04.2023;
- Чапаевское кладбище – 23.04.2023;
- колумбарий Ритуальной службы СКП "Киевский крематорий" – 25.04.2023.
Дарницкий район
- Дарницкое кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023;
- Позняковское кладбище – 24.04.2023;
- Бортничское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Броварской район
Северное кладбище – 23.04.2023.
Деснянский район
- Быковнянское кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;
- Лесное кладбище – 23.04.2023;
- Выгуровское кладбище – 24.04.2023;
- Троещинское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Оболонский район
Пуща-Водицкое кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023.
Печерский район
- Зверинецкое кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023;
- Мемориал на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы – 24.04.2023, 08.05.2023.
Фастовский район (Киевская область)
Южное кладбище – 23.04.2023.
Подольский район
- Городское кладбище – 26.04.2023, 08.05.2023;
- Куреневское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Святошинский район
- Святошинское кладбище – 04.2023, 08.05.2023;
- Беличанское кладбище – 24.04.2023;
- Братское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Михайловское кладбище – 23.04.2023.
Соломенский район
- Соломенское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Совское кладбище – 23.04.2023;
- Шулявское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Жулянское кладбище – 24.04.2023, 08.05.2023.
Шевченковский район
- Военное кладбище – 25.04.2023, 08.05.2023;
- Старообрядческое кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023;
- Лукьяновское кладбище – 23.04.2023, 08.05.2023.
Напомним, в Киеве верующие, пришедшие на службу к началу комендантского часа, смогут оставаться в храме на всю ночь. Однако покидать храмы во время комендантского часа запрещено.