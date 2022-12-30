Несмотря на войну в Украине подарки покупает большая часть людей, чем в США или странах ЕС

В Украине по состоянию на конец 2022 года 48% граждан продолжают дарить подарки. В то время как в странах Европы и США этот показатель ниже: в Чешской Республике — 32%, в Испании — 30%, а в США — 21%.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Publicis Groupe Ukraine и Global Web Index.

В канун Нового года и Рождества интерес к покупке подарков растет на 5-7% в других странах, но показатель все равно не превышает украинский уровень. В то же время результаты исследования показывают, что украинцы предпочитают конкретные вещи, в то время как в США 20% людей выбирают подарочные сертификаты.

Больше подарков покупают украинцы в возрасте 16-25 лет (58%), среди людей 55-64 года показатель составляет 41%.

На решение приобрести подарки оказывают влияние жизненная ситуация и уровень дохода. По данным исследования, 60% работающих полный рабочий день покупали подарки в течение последнего месяца, 28% — среди безработных. Среди зарабатывающих 25 000 грн в месяц и более 70% людей покупают подарки. Среди зарабатывающих 2 000 грн и меньше — 38%.

Особый интерес к покупке подарков наблюдается у украинских защитников: 80% среди военных ВСУ и 63% - ТрО.

Напомним, по данным OLX, ноябрь-декабрь - активный период сезонных покупок и подготовки к Новому году. Однако настроения среди покупателей в этом году несколько отличаются, а чаще всего украинцы интересуются товарами для создания домашнего уюта и комфорта.

Источник фото: ua.depositphotos.com