Попри війну в Україні подарунки купує більша частина людей, ніж в США чи країнах ЄС

В Україні станом на кінець 2022 року 48% громадян продовжують дарувати подарунки. Тоді як у країнах Європи та США цей показник є нижчим: у Чеській Республіці — 32%, в Іспанії — 30%, а у США — 21%.

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Про це свідчать результати дослідження Publicis Groupe Ukraine і Global Web Index.

Напередодні Нового року та Різдва інтерес до купівлі подарунків зростає на 5-7% в інших країнах, але показник все одно не перевищує український рівень. Водночас результати дослідження показують, що українці надають перевагу конкретним речам, у той час як у США 20% людей обрають подарункові сертифікати.

Найбільше подарунків купують українці у віці 16-25 років (58%), серед людей 55-64 роки показник складає 41%.

На рішення придбати подарунки впливають життєва ситуація та рівень доходу. За даними дослідження, 60% тих, хто працює повний робочий день, купували подарунки протягом останнього місяця, 28% — серед безробітних. Серед тих, що заробляють 25 000 грн у місяць і більше, 70% людей купують подарунки. Серед тих, хто заробляє 2 000 грн й менше, — 38%.

Особливий інтерес до покупки подарунків спостерігається в українських захисників: 80% серед військових ЗСУ та 63% — ТрО.

Нагадаємо, за даними OLX, листопад-грудень — активний період сезонних покупок і підготовки до Нового року. Однак цьогоріч настрої серед покупців дещо відрізняються, а найчастіше українці цікавляться товарами для створення домашнього затишку та комфорту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com