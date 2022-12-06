Світловідбивні жилети та пуховики: що купують українці цієї зими

Крім сезонного теплого одягу, в листопаді українці активно шукали флікери та катафоти, а попит на світловідбивні жилети в порівнянні з минулим роком зріс у 20 разів.

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Про це повідомляють аналітики порталу OLX.

Світловідбивний одяг

За даними OLX, світловідбивні жилети, катафоти та флікери українці найбільше шукали на початку листопада 2022 року, щоб не створювати перешкод для водіїв, а особливо зараз, в умовах постійних відключень вуличного світла та світлофорів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, пошук флікерів зріс у 245 разів.

Щодо оголошень, то кількість пропозицій як у листопаді 2021 року, так і в листопаді цього року майже однакова, в середньому по 150-200 оголошень на світловідбивний одяг в залежності від виду товару.

А от кількість відгуків на оголошення у порівнянні з минулим роком суттєво зросла. Так, найбільше українці на початку листопада відгукувалися на оголошення про продаж флікерів (понад 7,5 тисяч разів) та світловідбивні жилети (майже 2 тисячі разів).

Що стосується цін, то тут ситуація за рік не змінилася, в середньому світловідбивні рюкзаки коштують 300 грн, світловідбивні жилети — 130 грн, катафоти — 80 грн, флікери — 50 грн.

Сезонний теплий одяг

Статистика OLX показала, що українці активно утеплюються. Так, на початку листопада 2022 року найбільше шукали:

пуховики (448 725 разів);

шапки (403 531 разів);

зимові куртки (191 041 разів);

светри (162 538 разів);

зимові черевики (147 398 разів);

термобілизну (128 903 разів);

зимові чоботи (65 609 разів).

Щодо пропозиції на теплий одяг, то її на ринку достатньо, але варто зазначити, що за рік кількість оголошень дещо зменшилася. Наприклад, теплих светрів на початку листопада цього року пропонують на 4 тисячі оголошень менше ніж минулого, шапок на 3 тисячі менше, а пуховиків на 2 тисячі.

Ситуація з цінами теж дещо змінилася за рік. На всі позиції спостерігається здорожчання.

На початку листопада цього року пуховик можна було придбати в середньому за 1 000 грн, що на 250 грн дорожче, ніж минулого. А от зимова куртка коштує в середньому 600 грн.

На 100 грн подорожчали зимові черевики у порівнянні з 2021 роком, а термобілизна — в середньому на 200 грн.

Нагадаємо, під час "чорної" п’ятниці українці найчастіше купували павербанки.