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Під час "чорної" п’ятниці українці найчастіше купували павербанки
За тиждень знижок з 21 до 27 листопада українці придбали товарів через ПриватБанк на 11,4 млрд грн, а через термінали було здійснено понад 32 млн транзакцій.
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Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Зазначається, що абсолютним рекордсменом серед купівель в кредит цієї "чорної" п’ятниці і тижня знижок стали павербанки.
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Середній чек становив трохи більше 12 тис. грн, а найбільший чек склав 93 000 грн.
Зазначимо, за перші дні акції Black Friday товарообіг мережі Епіцентр зріс на чверть. Українці купували телевізори, павербанки, обігрівачі.