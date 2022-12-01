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Во время "черной" пятницы украинцы чаще всего покупали павербанки
За неделю скидок с 21 по 27 ноября украинцы приобрели товаров через ПриватБанк на 11,4 млрд грн, а через терминалы было осуществлено более 32 млн транзакций.
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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Отмечается, что абсолютным рекордсменом среди покупок в кредит в эту "черную" пятницу и неделю скидок стали павербанки.
Многие покупали в рассрочку – клиенты ПриватБанка оформили 33,2 тыс. кредитов на общую сумму более 436 млн грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Средний чек составлял не более 12 тыс. грн, а самый большой чек составил 93 000 грн.
Отметим, за первые дни акции Black Friday товарооборот сети Эпицентр вырос на четверть. Украинцы покупали телевизоры, павербанки, обогреватели.