Светоотражающие жилеты и пуховики: что покупают украинцы этой зимой

Кроме сезонной теплой одежды в ноябре украинцы активно искали фликеры и катафоты, а спрос на световозвращающие жилеты по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз.

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Об этом сообщают аналитики портала OLX.

Светоотражающая одежда

По данным OLX , светоотражающие жилеты, катафоты и фликеры украинцы больше всего искали в начале ноября 2022 года, чтобы не создавать препятствий для водителей, а особенно сейчас, в условиях постоянных отключений уличного света и светофоров . По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поиск фликеров вырос в 245 раз .

Что касается объявлений, то количество предложений как в ноябре 2021 года, так и в ноябре этого года почти одинаковое, в среднем по 150-200 объявлений на световозвращающую одежду в зависимости от вида товара.

А вот количество отзывов на объявления по сравнению с прошлым годом существенно выросло. Так, больше всего украинцы в начале ноября отзывались на объявления о продаже фликеров (более 7,5 тысячи раз) и светоотражающие жилеты (почти 2 тысячи раз).

Что касается цен , то здесь ситуация за год не изменилась, в среднем светоотражающие рюкзаки стоят 300 грн, светоотражающие жилеты – 130 грн, катафоты – 80 грн, фликеры – 50 грн.

Сезонная теплая одежда

Статистика OLX показала, что украинцы активно утепляются. Так, в начале ноября 2022 года больше всего искали :

пуховики (448725 раз);

шапки (403531 раз);

зимние куртки (191041 раз);

свитера (162538 раз);

зимние ботинки (147398 раз);

термобелье (128 903 раз);

зимние сапоги (65609 раз).

Что касается предложения на теплую одежду, то ее на рынке достаточно, но стоит отметить, что за год количество объявлений несколько уменьшилось . К примеру, теплых свитеров в начале ноября этого года предлагают на 4 тысячи объявлений меньше прошлого, шапок на 3 тысячи меньше, а пуховиков на 2 тысячи.

Ситуация с ценами тоже несколько изменилась через год. На все позиции наблюдается удорожание.

В начале ноября этого года пуховик можно было приобрести в среднем за 1 000 грн, что на 250 грн дороже прошлого. А вот зимняя куртка стоит в среднем 600 грн.

На 100 грн подорожали зимние ботинки по сравнению с 2021 годом, а термобелье – в среднем на 200 грн.

Напомним, во время "черной" пятницы украинцы чаще всего покупали павербанки.