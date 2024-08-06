Правительство расширило список соцуслуг, которые можно получить в ЦНАПах

Правительство расширило список социальных услуг, которые можно получить во всех Центрах предоставления административных услуг.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В частности, среди услуг, которые вскоре можно будет оформить в ЦНАПе, такие:

взятие на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно, для людей, находившихся в плену в результате вооруженной агрессии против Украины;

внесение в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна;

назначение ежемесячной денежной компенсации для учащихся учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых.

Напомним, ЦНАПы больше не будут обновлять военно-учетные данные. Обновить военно-учетные данные граждане смогут только в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также через "Резерв+".