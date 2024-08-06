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Правительство расширило список соцуслуг, которые можно получить в ЦНАПах
Правительство расширило список социальных услуг, которые можно получить во всех Центрах предоставления административных услуг.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
В частности, среди услуг, которые вскоре можно будет оформить в ЦНАПе, такие:
- взятие на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения, если оплатили его самостоятельно, для людей, находившихся в плену в результате вооруженной агрессии против Украины;
- внесение в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна;
- назначение ежемесячной денежной компенсации для учащихся учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых.
Напомним, ЦНАПы больше не будут обновлять военно-учетные данные. Обновить военно-учетные данные граждане смогут только в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также через "Резерв+".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua