Уряд розширив перелік соцпослуг, які можна отримати у ЦНАПах

Уряд розширив перелік соціальних послуг, які можна буде отримати в усіх Центрах надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зокрема серед послуг, які незабаром можна буде оформити в ЦНАПі, такі:

взяття на облік для оформлення санаторно-курортного лікування чи компенсації вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно, для людей, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України;

внесення до Реєстру пільговиків інформації про українців, які мають право на пільгу, та членів їхніх сімей чи опікуна;

призначення щомісячної грошової компенсації для учнів навчальних закладів на територіях радіоактивного забруднення та дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, які не харчуються в їдальнях.

Нагадаємо, ЦНАПи більше не будуть оновлювати військово-облікові дані. Оновити військово-облікові дані громадяни зможуть тільки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також через застосунок "Резерв+".