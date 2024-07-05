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Шість громад України отримали мобільні ЦНАПи від ЄС
Європейський Союз та Програма розвитку ООН в Україні, у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, передали шість спеціально обладнаних мобільних центрів надання адміністративних послуг для громад Миколаївської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє Мінцифри.
Мобільні ЦНАПи отримали міста Вознесенськ, Первомайськ та селище Баштанка у Миколаївській області, а також міста Кам'янське, Кривий Ріг та селище Новоолександрівка у Дніпропетровській області.
“ЄС прагне підтримувати інноваційні цифрові та мобільні рішення в Україні, які покращують повсякденне життя багатьох людей. Використовуючи ці технології, ми допомагаємо задовольнити нагальні потреби, насамперед у громадах, які постраждали від війни, а також сприяємо довгостроковій стабільності та поглибленню інтеграції України з ЄС”, — зазначив Штефан Шльойнінг, керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.
У відомстві додають, що мобільні ЦНАПи закуплено та обладнано в рамках проекту EU4Recovery розширення можливостей громад в Україні, який реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Нагадаємо, мобільні ЦНАПи – це спеціально обладнані автомобілі, які забезпечують громадян якісними публічними послугами навіть у віддалених населених пунктах. Вони оснащені робочим місцем для адміністратора,інтернетом, електрикою та кондиціонуванням, що робить їх ефективним рішенням для громад з обмеженими ресурсами або високим навантаженням на стаціонарні ЦНАПи.
Нагадаємо, що у ЦНАПі можна отримати новий тип військово-облікового документа з QR-кодом без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування.
Для отримання документа необхідно, щоб у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів була наявна вся необхідна інформація про заявника. Процедура отримання документа є безкоштовною та включає звернення до ЦНАПу з актуальними даними, внесення цих даних адміністратором до електронної системи, автоматичну передачу інформації до системи "Оберіг" та отримання військово-облікового документа з QR-кодом.
Документ може бути надісланий на електронну пошту заявника у форматі PDF або роздрукований на місці у ЦНАПі. Обидва варіанти мають однакову юридичну силу.