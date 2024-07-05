Шість громад України отримали мобільні ЦНАПи від ЄС

Європейський Союз та Програма розвитку ООН в Україні, у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, передали шість спеціально обладнаних мобільних центрів надання адміністративних послуг для громад Миколаївської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє Мінцифри.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Мобільні ЦНАПи отримали міста Вознесенськ, Первомайськ та селище Баштанка у Миколаївській області, а також міста Кам'янське, Кривий Ріг та селище Новоолександрівка у Дніпропетровській області.

“ЄС прагне підтримувати інноваційні цифрові та мобільні рішення в Україні, які покращують повсякденне життя багатьох людей. Використовуючи ці технології, ми допомагаємо задовольнити нагальні потреби, насамперед у громадах, які постраждали від війни, а також сприяємо довгостроковій стабільності та поглибленню інтеграції України з ЄС”, — зазначив Штефан Шльойнінг, керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні.

У відомстві додають, що мобільні ЦНАПи закуплено та обладнано в рамках проекту EU4Recovery розширення можливостей громад в Україні, який реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Нагадаємо, мобільні ЦНАПи – це спеціально обладнані автомобілі, які забезпечують громадян якісними публічними послугами навіть у віддалених населених пунктах. Вони оснащені робочим місцем для адміністратора,інтернетом, електрикою та кондиціонуванням, що робить їх ефективним рішенням для громад з обмеженими ресурсами або високим навантаженням на стаціонарні ЦНАПи.

Нагадаємо, що у ЦНАПі можна отримати новий тип військово-облікового документа з QR-кодом без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування.

Для отримання документа необхідно, щоб у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів була наявна вся необхідна інформація про заявника. Процедура отримання документа є безкоштовною та включає звернення до ЦНАПу з актуальними даними, внесення цих даних адміністратором до електронної системи, автоматичну передачу інформації до системи "Оберіг" та отримання військово-облікового документа з QR-кодом.

Документ може бути надісланий на електронну пошту заявника у форматі PDF або роздрукований на місці у ЦНАПі. Обидва варіанти мають однакову юридичну силу.