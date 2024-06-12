На Чернігівщині відкрили ще один Дія.Центр

У Сновську на Чернігівщині офіційно відкрили другий в області Дія.Центр – новий безбар'єрний простір, побудований за підтримки програми EGAP.

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Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Новий сервісний центр забезпечить майже 20 тисяч місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб доступом до 251 адміністративної послуги.

"Це безбар’єрний простір з електронною чергою, зоною самообслуговування й очікування, платіжним терміналом для сплати адмінзбору або банкоматом. А для найменших українців — дитячий куточок", - йдеться в повідомленні.

Дія.Центр у Сновську обладнаний сучасною інфраструктурою – місцями самообслуговування, електронною чергою, дитячим куточком та високошвидкісним інтернетом. Для безперебійної роботи навіть під час блекаутів у центрі встановлено системи енергонезалежності та сонячні панелі.

Окрім звичайного режиму роботи як сервісний хаб, Дія.Центр виконуватиме функції Пункту Незламності. Це дозволить відвідувачам заряджати гаджети, користуватися безкоштовним Wi-Fi для зв'язку з рідними та близькими.

"Отримуйте адмінпослуги навіть під час блекаутів — Дія.Центр облаштований системою енергонезалежності та сонячними панелями. Також простір працює як Пункт Незламності, тож зможете зарядити гаджети та скористатися безоплатним Wi-Fi, щоб залишатися на зв’язку з рідними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня у селі Гора Київської області запрацював 4-й Дія.Центр в регіоні.

Додамо, у "Дії" оголосили про початок тестування нової послуги, а саме - виправлення даних про місце проживання в Реєстрі територіальних громад.