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В Україні продовжують працювати понад 2,5 тисячі ЦНАПів: які найпопулярніші послуги
Сьогодні в Україні продовжують працювати понад 2,5 тисячі ЦНАПів, які не тільки надають звичні адмінпослуги, але й закривають найактуальніші запити від українців.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Під час повномасштабної війни Центри переформатували свою роботу, щоб не тільки надавати звичні адмінпослуги, але й закривати найактуальніші запити від українців. Серед них: отримання комплексної послуги для ВПО, компенсація за прихисток переселенців та повідомлення про пошкоджене майно. Зараз це найпопулярніші послуги у ЦНАПах.
Знайти найближчий до вас ЦНАП можна на платформі Дія.Центрів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
А ще понад 100 установ у 12 областях України працюють також і як Центри турботи. Там можна отримати речі першої необхідності та тимчасовий прихисток.
Якщо вам потрібна допомога, шукайте найближчий до вас Центр через чатбот @turbotnyk_bot у Telegram або Viber.
"Наша команда активно працює над відновленням роботи Центрів на звільнених від окупантів територіях. Впроваджуємо модульні та мобільні ЦНАПи, а за підтримки шведсько-українського проєкту PROSTO Центри отримують необхідні набори техніки", - підкреслив Федоров.
Він зазначив, що всі Центри, які були зруйновані діями окупантів, обовʼязково відбудують після перемоги.
Зазначимо, що міністри цифрової трансформації різних країн світу готові сприяти швидкій інтеграції цифрових документів у додатку "Дія" до своїх національних систем. Федоров повідомляв, що особисто зустрівся із цифровими лідерами Латвії, Словаччини, Болгарії, Молдови, Словенії, Фінляндії та Канади, щоб обговорити це питання.