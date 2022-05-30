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В Украине продолжают работать более 2,5 тысяч ЦНАПов: какие самые популярные услуги
Сегодня в Украине продолжают работать более 2,5 тысяч ЦНАПов, которые не только предоставляют привычные админуслуги, но и закрывают самые актуальные запросы от украинцев.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Во время полномасштабной войны Центры переформатировали свою работу, чтобы не только предоставлять привычные админуслуги, но и закрывать самые актуальные запросы украинцев. Среди них: получение комплексной услуги для ВПЛ, компенсация за предоставления жилья переселенцам и сообщение о поврежденном имуществе. Сейчас это самые популярные услуги в ЦНАПах.
Найти ближайший к вам ЦНАП можно на платформе Дія.Центров.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Еще более 100 учреждений в 12 областях Украины работают также и как Центры заботы. Там можно получить вещи первой необходимости и временное убежище.
Если вам нужна помощь, ищите ближайший к вам Центр через чатбот @turbotnyk_bot в Telegram или Viber.
"Наша команда активно работает над возобновлением работы Центров на освобожденных от оккупантов территориях. Вводим модульные и мобильные ЦНАПы, а при поддержке шведско-украинского проекта PROSTO Центры получают необходимые наборы техники", - подчеркнул Федоров.
Он отметил, что все Центры, разрушенные оккупантами, обязательно отстроят после победы.
Отметим, что министры цифровой трансформации разных стран мира готовы содействовать скорейшей интеграции цифровых документов в приложении "Дія" к своим национальным системам. Федоров сообщал, что лично встретился с цифровыми лидерами Латвии, Словакии, Болгарии, Молдовы, Словении, Финляндии и Канады, чтобы обсудить этот вопрос.