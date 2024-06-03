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На Київщині відкрили ще один Дія.Центр
Міністерство цифрової трансформації продовжує розвивати мережу модернізованих ЦНАПів по всій країні. 3 червня у селі Гора Київської області запрацював 4-й Дія.Центр в регіоні
Про це повідомила пресслужба відомства.
В результаті відкриття центру, майже 10 000 місцевих мешканців отримали доступ до 243 державних послуг у сучасному безбар'єрному просторі.
Відвідувачі можуть скористатися електронною чергою, зоною самообслуговування та очікування, платіжним терміналом або банкоматом.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Дія.Центр дозволяє оформити декілька адмінпослуг за одне відвідування, без необхідності звертатися до різних установ. Для зручності наймолодших гостей облаштовано дитячий куточок", - повідомляють у Мінцифри.
Повідомляється, що після отримання послуг у Дія.Центрі громадяни можуть оцінити їх якість за допомогою QR-коду в приміщенні або онлайн на мапі центрів.
Відкриття нових Дія.Центрів робить державні сервіси більш комфортними та доступними для українців у всіх регіонах країни.
Додамо, кілька днів тому у "Дії" оголосили про початок тестування нової послуги, а саме - виправлення даних про місце проживання в Реєстрі територіальних громад.
Повідомляється, що якщо українці помітили помилки у витягу про місце проживання, неактуальне місце реєстрації, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису, змінилося прізвище, або місце проживання невірно відображається в паспорті у "Дії" - тепер ці проблеми можна вирішити без відвідування державних установ, як от ЦНАПу.