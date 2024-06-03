На Київщині відкрили ще один Дія.Центр

Міністерство цифрової трансформації продовжує розвивати мережу модернізованих ЦНАПів по всій країні. 3 червня у селі Гора Київської області запрацював 4-й Дія.Центр в регіоні

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Про це повідомила пресслужба відомства.

В результаті відкриття центру, майже 10 000 місцевих мешканців отримали доступ до 243 державних послуг у сучасному безбар'єрному просторі.

Відвідувачі можуть скористатися електронною чергою, зоною самообслуговування та очікування, платіжним терміналом або банкоматом.

"Дія.Центр дозволяє оформити декілька адмінпослуг за одне відвідування, без необхідності звертатися до різних установ. Для зручності наймолодших гостей облаштовано дитячий куточок", - повідомляють у Мінцифри.

Повідомляється, що після отримання послуг у Дія.Центрі громадяни можуть оцінити їх якість за допомогою QR-коду в приміщенні або онлайн на мапі центрів.

Відкриття нових Дія.Центрів робить державні сервіси більш комфортними та доступними для українців у всіх регіонах країни.

Додамо, кілька днів тому у "Дії" оголосили про початок тестування нової послуги, а саме - виправлення даних про місце проживання в Реєстрі територіальних громад.

Повідомляється, що якщо українці помітили помилки у витягу про місце проживання, неактуальне місце реєстрації, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису, змінилося прізвище, або місце проживання невірно відображається в паспорті у "Дії" - тепер ці проблеми можна вирішити без відвідування державних установ, як от ЦНАПу.