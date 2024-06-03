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В Киевской области открыли еще один Дія.Центр
Министерство цифровой трансформации продолжает развивать сеть модернизированных ЦПАУ по всей стране. 3 июня в селе Гора Киевской области заработал 4-й Дія.Центр в регионе
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В результате открытия центра почти 10 000 местных жителей получили доступ к 243 государственным услугам в современном безбарьерном пространстве.
Посетители могут воспользоваться электронной очередью, зоной самообслуживания и ожидания, платежным терминалом или банкоматом.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Дія.Центр позволяет оформить несколько админуслуг за одно посещение, без необходимости обращаться в разные учреждения. Для удобства самых молодых гостей обустроен детский уголок", - сообщают в Минцифре.
Сообщается, что после получения услуг в Дія.Центрі граждане могут оценить их качество с помощью QR-кода в помещении или онлайн на карте центров.
Открытие новых Дія.Центрів делает государственные сервисы более комфортными и доступными для украинцев во всех регионах страны.
Несколько дней назад в "Дії" объявили о начале тестирования новой услуги, а именно - исправления данных о месте жительства в Реестре территориальных общин.
Сообщается, что если украинцы заметили ошибки в выписке о месте жительства, неактуальном месте регистрации, отсутствует идентификационный код или уникальный номер записи, изменилась фамилия, или место жительства неверно отображается в паспорте в "Действии" - теперь эти проблемы можно решить без посещения государственных учреждений.