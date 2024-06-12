На Черниговщине открыли еще один Дія.Центр

В Сновске на Черниговщине официально открыли второй в области Дія.Центр – новое безбарьерное пространство, построенное при поддержке программы EGAP.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Новый сервисный центр обеспечит около 20 тысяч местных жителей и внутренне перемещенных лиц доступом к 251 административной услуге.

"Это безбарьерное пространство с электронной очередью, зоной самообслуживания и ожидания, платежным терминалом для уплаты админсбора или банкоматом. А для самых маленьких украинцев - детский уголок", - говорится в сообщении.

Дія.Центр в Сновске оборудован современной инфраструктурой – местами самообслуживания, электронной очередью, детским уголком и высокоскоростным интернетом. Для бесперебойной работы даже во время блекаутов в центре установлены системы энергонезависимости и солнечные панели.

Кроме обычного режима работы как сервисный хаб, Дія.Центр будет выполнять функции Пункта Несокрушимости. Это позволит посетителям заряжать гаджеты, пользоваться бесплатным Wi-Fi для связи с родными и близкими.

"Получайте админуслуги даже во время блэкаутов - Дія.Центр обустроен системой энергонезависимости и солнечными панелями. Также пространство работает как Пункт Несокрушимости, поэтому сможете зарядить гаджеты и воспользоваться бесплатным Wi-Fi, чтобы оставаться на связи с родными", - говорится в сообщении. .

Напомним, в начале июня в селе Гора Киевской области заработал 4-й Дія.Центр в регионе.

Добавим, недавно в "Дії" объявили о начало тестирования новой услуги, а именно – исправление данных о месте жительства в Реестре территориальных общин.