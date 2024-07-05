Шесть общин Украины получили мобильные ЦПАУ от ЕС

Европейский Союз и Программа развития ООН в Украине в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации передали шесть специально оборудованных мобильных центров предоставления административных услуг для общин Николаевской и Днепропетровской областей. Об этом сообщает Минцифры.

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Мобильные ЦПАУ получили города Вознесенск, Первомайск и поселок Баштанка в Николаевской области, а также города Каменское, Кривой Рог и поселок Новоалександровка в Днепропетровской области.

"ЕС стремится поддерживать инновационные цифровые и мобильные решения в Украине, улучшающие повседневную жизнь многих людей. Используя эти технологии, мы помогаем удовлетворить неотложные потребности, прежде всего в общинах, пострадавших от войны, а также способствуем долгосрочной стабильности и углублению интеграции Украины с ЕС”, - отметил Штефан Шлейнинг, руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине.

В ведомстве добавляют, что мобильные ЦПАУ закуплены и оборудованы в рамках проекта EU4Recovery расширения возможностей общин в Украине, реализуемого Программой развития ООН в Украине при финансовой поддержке Европейского Союза.

Напомним, мобильные ЦПАУ – это специально оборудованные автомобили, которые обеспечивают граждан качественными публичными услугами даже в отдаленных населенных пунктах. Они оснащены рабочим местом для администратора, интернетом, электричеством и кондиционированием, что делает их эффективным решением для общин с ограниченными ресурсами или высокой нагрузкой на стационарные ЦПАУ.

Напомним, что в ЦПАУ можно получить новый тип военно-учетного документа с QR-кодом без необходимости посещения территориальных центров комплектования.

Для получения документа необходимо, чтобы в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов имелась вся необходимая информация о заявителе. Процедура получения документа бесплатна и включает обращение в ЦПАУ с актуальными данными, внесение этих данных администратором в электронную систему, автоматическую передачу информации в систему "Оберег" и получение военно-учетного документа с QR-кодом.

Документ может быть отправлен на электронную почту заявителя в формате PDF или распечатан на месте в ЦПАУ. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.