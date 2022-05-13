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Ричард Гир продает свой кабриолет Jaguar XK8 для помощи украинцам

Ричард Гир продает свой кабриолет Jaguar XK8 для помощи украинцам
На аукционной платформе за кабриолет Ричарда Гира указана цена 29 тысяч долларов

Известный американский актер Ричард Гир продает свой раритетный кабриолет Jaguar XK8 1999 выпуска. Вся полученная сумма с продажи авто пойдет на помощь украинцам, пострадавшим во время войны.

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Об этом сообщает аукционная платформа Bring A Trailer.

Отмечается, что вся сумма с продажи будет распределена между организациями World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые помогают людям, пострадавшим от войны в Украине.

Ричард Гир приобрел автомобиль новым в сентябре 1999 года. В отчетах не указывается ни одного несчастного случая или повреждения, связанного с машиной.

Автомобиль с люксовой отделкой имеет двигатель объемом 4 л и пятиступенчатую автоматическую коробку передач. Общий пробег - 30 тыс. миль (48,2 тыс. км).

На аукционной платформе за кабриолет Ричарда Гира указана цена 29 тысяч долларов.

Напомним, в Лондоне провели благотворительный аукцион Brave Ukraine в поддержку Украины. На нем флисовую кофту президента Владимира Зеленского продали за 90 тысяч фунтов стерлингов.

Автор:
Светлана Манько