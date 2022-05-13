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Ричард Гир продает свой кабриолет Jaguar XK8 для помощи украинцам
Известный американский актер Ричард Гир продает свой раритетный кабриолет Jaguar XK8 1999 выпуска. Вся полученная сумма с продажи авто пойдет на помощь украинцам, пострадавшим во время войны.
Об этом сообщает аукционная платформа Bring A Trailer.
Отмечается, что вся сумма с продажи будет распределена между организациями World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые помогают людям, пострадавшим от войны в Украине.
Ричард Гир приобрел автомобиль новым в сентябре 1999 года. В отчетах не указывается ни одного несчастного случая или повреждения, связанного с машиной.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Автомобиль с люксовой отделкой имеет двигатель объемом 4 л и пятиступенчатую автоматическую коробку передач. Общий пробег - 30 тыс. миль (48,2 тыс. км).
На аукционной платформе за кабриолет Ричарда Гира указана цена 29 тысяч долларов.
Напомним, в Лондоне провели благотворительный аукцион Brave Ukraine в поддержку Украины. На нем флисовую кофту президента Владимира Зеленского продали за 90 тысяч фунтов стерлингов.