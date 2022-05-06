"Точно не прощаемся": Ермак пообщался с Анджелиной Джоли и раскрыл детали разговора

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел разговор в режиме онлайн с голливудской актрисой, послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелиной Джоли, прибывшей 30 апреля в Украину.

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Об этом сообщил Ермак в Telegram.

"Имел разговор с Анджелиной Джоли, которая ранее откликнулась на мое приглашение и посетила Украину в гуманитарных целях. Анджелина является не просто всемирно известной актрисой Голливуда, но и послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", - говорится в сообщении.

По его словам, Джоли в течение двух дней в Украине встречалась с людьми и детьми, которые были вынуждены покинуть собственные дома из-за войны, а также разговаривала с волонтерами.

"В ходе разговора мы с Анджелиной Джоли обсудили необходимость практических шагов для решения проблем, с которыми сталкиваются украинские дети из-за войны, в частности из-за вынужденного переселения, расставания с близкими, физических и психологических травм. Анджелина готова взаимодействовать с ответственными лицами и непосредственно заботящимися структурами, которые занимаются проблемами детей, чтобы надлежащим образом организовать всю необходимую деятельность и оказать практическую помощь. Отдельным вопросом являются дети, оставшиеся без попечения или находящиеся на временно оккупированных территориях", - отметил глава ОП.

Также Андрей Ермак рассказал об инициативе президента United24, которая объединит людей со всего мира вокруг желания помочь Украине, и позволяет сделать это в несколько кликов, предложив Анджелине присоединиться к поддержке.

"Благодарю Анджелину Джоли за визит и замечательный разговор. Точно не прощаемся", - добавил Ермак.

Напомним, 30 апреля в Украину приехала американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли. В частности, появилось видео актрисы в одном из кафе Львова, которое на 20% увеличило продажи после визита.