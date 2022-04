Мировые рок-звезды записали дерзкий трек "Zelensky: The Man With the Iron Balls" (ВИДЕО)

Президент Украины лучше всех справится с "крадущимся большим медведем". Об этом спели лидер легендарной прог-рок группы Primus Лес Клейпул и Евгений Гудзь из Gogol Bordello в композиции "Zelensky: The Man With the Iron Balls". Об этом сообщает легендарный музыкальный журнал Rolling Stone.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По словам уроженца Киева Гудзя, после начала полномасштабного вторжения России в Украину он сразу связался с Лесом Клейпулом.

"Мы приступили к созданию позитивной музыки, которая призывает к единству и отдает дань уважения настоящим деятелям защиты Украины, таким как президент Зеленский, который продемонстрировал неслыханные ранее стойкость и героизм", — сказал фронтмен Gogol Bordello

К записи трека Zelensky: The Man With the Iron Balls привлекли также Стюарта Коупленда, игравшего в легендарных The Police, сына Джона Леннона Шона и других музыкантов.

"Зеленский — это человек, который шагнул для своего народа выше всего, что я видел за время своего пребывания на этой планете. Этот невероятный парень схватил бразды правления и держит их так, что его поддерживает весь мир, - говорит Клейпул.

Все доходы от трека направляются в пользу "Новой Украины", некоммерческой организации, которая оказывает гуманитарную помощь украинскому народу.

Напомним, действия президента РФ Владимира Путина осудили и другие звезды мирового масштаба — актеры, режиссеры, музыканты, мультипликаторы и даже модельеры. Они собирают деньги для украинских детей и массово отменяют концертные туры по России.

А американский актер и режиссер Шон Пенн решил помочь украинским переселенцам.