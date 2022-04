Світові рок-зірки записали зухвалий трек "Zelensky: The Man With the Iron Balls" (ВІДЕО)

Президент України найкраще впорається з "великим ведмедем, що крадеться". Про це заспівали лідер легендарного прог-року гурту Primus Ліс Клейпул та Євген Гудзь із Gogol Bordello у композиції "Zelensky: The Man With the Iron Balls". Про це повідомляє легендарний музичний журнал Rolling Stone.

За словами уродженця Києва Гудзя, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він одразу зв'язався із Лісом Клейпулом.

"Ми розпочали створення позитивної музики, яка закликає до єдності і віддає шану справжнім діячам захисту України, таким як президент Зеленський, який продемонстрував нечувані раніше стійкість та героїзм", - сказав фронтмен Gogol Bordello

До запису треку Zelensky: The Man With the Iron Balls залучили також Стюарта Коупленда, який грав у легендарних The Police, сина Джона Леннона Шона та інших музикантів.

"Зеленський - це людина, яка зробила крок для свого народу найвище, що я бачив за час свого перебування на цій планеті. Цей неймовірний хлопець схопив кермо влади і тримає їх так, що його підтримує весь світ, - каже Клейпул.

Усі доходи від треку спрямовуються на користь "Нової України", некомерційної організації, яка надає гуманітарну допомогу українському народові.

Нагадаємо, дії президента РФ Володимира Путіна засудили й інші зірки світового масштабу – актори, режисери, музиканти, мультиплікатори та навіть модельєри. Вони збирають гроші для українських дітей та масово скасовують концертні тури Росією.

А американський актор та режисер Шон Пенн вирішив допомогти українським переселенцям.