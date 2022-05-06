"Точно не прощаємося": Єрмак поспілкувався з Анджеліною Джолі та розкрив деталі розмови

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів розмову в режимі онлайн з голлівудською акторкою, послом доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Анджеліною Джолі, яка 30 квітня прибула до України.

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Про це повідомив Єрмак у Telegram.

"​​Мав розмову з Анджеліною Джолі, яка раніше відгукнулася на моє запрошення та відвідала Україну з гуманітарною метою. Анджеліна є не просто всесвітньовідомою акторкою Голлівуду, але й послом доброї волі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців", - йдеться у повідомленні.

За його словами, Джолі протягом двох днів в Україні зустрічалася з людьми та дітьми, які були змушені покинути власні домівки через війну, а також мала розмову з волонтерами.

"Під час розмови ми з Анджеліною Джолі обговорили необхідність практичних кроків для вирішення проблем, з якими стикаються українські діти через війну, зокрема через вимушене переселення, розлучення з близькими, фізичні й психологічні травми. Анджеліна готова взаємодіяти з відповідальними особами та структурами, які безпосередньо опікуються проблемами дітей, щоб належним чином організувати всю необхідну діяльність і надати практичну допомогу. Окремим питанням є діти, які залишилися без опіки, або перебувають на тимчасово окупованих територіях", - наголосив голова ОП.

Також Андрій Єрмак розповів про ініціативу президента United24, яка має об’єднати людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні, і дозволяє зробити це у декілька кліків, запропонувавши Анджеліні приєднатися до підтримки.

"Дякую Анджеліні Джолі за візит і чудову розмову. Точно не прощаємося", - додав Єрмак.

Нагадаємо, 30 квітня в Україну приїхала американська актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі. Зокрема, з'явилося відео акторки в одному із кафе Львова, яке на 20% збільшило продажі після її візиту.