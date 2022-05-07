Кофту Зеленского продали на аукционе за 90 тысяч фунтов стерлингов

В Лондоне провели благотворительный аукцион Brave Ukraine в поддержку Украины. На торги выставили флисовую кофту президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Торги начались с начальной цены в 50 тысяч фунтов стерлингов. В результате кофта Зеленского ушла с молотка за 90 тысяч фунтов стерлингов.

Перед началом аукциона с речью выступил британский премьер-министр Борис Джонсон, призвавший жертвовать большие деньги и назвал президента Украины "одним из самых невероятных лидеров современности".

Отметим, что продали именно ту кофту, в которой президент часто записывает свои ежедневные обращения к украинцам.

Также на аукционе продавали кувшин в виде петуха, который Джонсону подарили во время визита в Киев, и разыгрывали экскурсию по столице с участием мэра Виталия Кличко.

Ранее известный украинский шоумен, активист и волонтер Сергей Притула во время онлайн-аукциона продал картину Марии Примаченко "Цветы выросли у четвертого блока" за $500 тысяч.