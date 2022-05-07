Кофту Зеленського продали на аукціоні за 90 тисяч фунтів стерлінгів

У Лондоні провели благодійний аукціон Brave Ukraine на підтримку України. На торги виставили флісову кофту президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Торги розпочалися з початкової ціни в 50 тисяч фунтів стерлінгів. В результаті кофта Зеленського пішла з молотка за 90 тисяч фунтів стерлінгів.

Перед початком аукціону з промовою виступив британський премʼєр-мінстр Борис Джонсон, який закликав жертвувати великі кошти й назвав президента України "одним із найнеймовірніших лідерів сучасності".

Зазначимо, що продали саме ту кофту, в якій президент часто записує свої щоденні зверння до українців.

Також на аукціоні продавали глечик у вигляді півня, який Джонсону подарували під час візиту до Києва, та розігрували екскурсію по Києву за участі мера Віталія Кличка.

Раніше відомий український шоумен, активіст і волонтер Сергій Притула під час онлайн-аукціону продав картину Марії Примаченко "Квіти виросли біля четвертого блоку" за $500 тисяч.