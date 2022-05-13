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Річард Гір продає свій кабріолет Jaguar XK8 для допомоги українцям
Відомий американський актор Річард Гір продає свій раритетний кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску. Вся одержана сума з продажу авто піде на допомогу українцям, які постраждали під час війни.
Про це повідомляє аукціонна платформа "Bring A Trailer".
Річард Гір придбав автомобіль у вересні 1999 року. У звітах не вказується жодного нещасного випадку чи пошкодження, пов'язаного з машиною.
Автомобіль з люксовим оздобленням має двигун об'ємом 4 л та п'ятиступінчасту автоматичну коробку передач. Загальний пробіг – 30 тис. миль (48,2 тис. км).Підписуйтесь на наш Telegram канал
На аукціонній платформі за кабріолет Річарда Гіра вказано ціну 29 тисяч доларів.
Зазначається, що всю суму з продажу буде розподілено між організаціями World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, які допомагають людям, які постраждали від війни в Україні.
Нагадаємо, у Лондоні провели благодійний аукціон Brave Ukraine на підтримку України. На ньому флісову кофту президента Володимира Зеленського продали за 90 тисяч фунтів стерлінгів.