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Річард Гір продає свій кабріолет Jaguar XK8 для допомоги українцям

Річард Гір продає свій кабріолет Jaguar XK8 для допомоги українцям

Відомий американський актор Річард Гір продає свій раритетний кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску. Вся одержана сума з продажу авто піде на допомогу українцям, які постраждали під час війни.

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Про це повідомляє аукціонна платформа "Bring A Trailer".

Річард Гір придбав автомобіль у вересні 1999 року. У звітах не вказується жодного нещасного випадку чи пошкодження, пов'язаного з машиною.

Автомобіль з люксовим оздобленням має двигун об'ємом 4 л та п'ятиступінчасту автоматичну коробку передач. Загальний пробіг – 30 тис. миль (48,2 тис. км).

На аукціонній платформі за кабріолет Річарда Гіра вказано ціну 29 тисяч доларів.

Зазначається, що всю суму з продажу буде розподілено між організаціями World Central Kitchen та Open Arms Ukraine, які допомагають людям, які постраждали від війни в Україні.

Нагадаємо, у Лондоні провели благодійний аукціон Brave Ukraine на підтримку України. На ньому флісову кофту президента Володимира Зеленського продали за 90 тисяч фунтів стерлінгів.

Автор:
Світлана Манько